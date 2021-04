Die Stadt Deidesheim bereitet die Öffnung des Freibads vor. Start soll voraussichtlich an Pfingsten sein, sagte Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) am Dienstag auf Anfrage.

Die vergangene Saison unter Corona-Bedingungen sei „sehr gut gelaufen“, so Dörr. „Es gab überhaupt keine Beschwerden, nur Lob.“ Deshalb wolle die Stadt auch in diesem Jahr unbedingt öffnen – es sei denn, eine Freibad-Öffnung werde pandemiebedingt generell verboten. „Gerade in Pandemiezeiten ist es wichtig, dass wir den Bürgern dieses Angebot machen“, sagte Dörr.

Weitere Tür

Bereits im vergangenen Jahr sei eine Drehtür eingebaut worden, so dass die Anzahl der Besucher gezählt werden könne, so Dörr. Mit Hilfe einer weiteren Tür soll nun verhindert werden, dass hereinkommende und hinausgehende Gäste sich direkt begegnen.

Geplant sei außerdem eine leichte Erhöhung der Eintrittspreise, informierte der Bürgermeister. Diese seien zuletzt 2014 erhöht worden. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung, unter anderem bei den Energiekosten, sowie der schlechten Haushaltslage der Stadt werde dem Stadtrat nun eine „moderate Erhöhung“ vorgeschlagen. So soll beispielsweise die Einzelkarte für Erwachsene von 3,50 auf vier Euro steigen, für Kinder und Jugendliche von zwei auf 2,50 Euro. Der Stadtrat wird am 20. April über die neue Gebührenordnung entscheiden (Stadthalle, 19.30 Uhr).