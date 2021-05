Warum wir diese ganzen Online-Feste nicht mehr sehen können.

Abg’sagt is’! Die Wiesn bleibt zum zweiten Mal in Folge leer. Nachdem seit wenigen Tagen klar ist, dass das Oktoberfest auch 2021 diesem heimtückischen Virus zum Opfer fällt, stellt sich natürlich auch jenseits des Weisswurschtäquators die bange Frage nach den Volksfesten hierzulande vom Wurstmarkt über das Weinlesefest bis zum Andechser. Ganz absagen will in unserer Region wohl noch keine Kommune ihre Festivitäten. Immerhin wird ja inzwischen geimpft, was das Zeug hält, und vielleicht ist bis zum September der Spuk im Großen und Ganzen vorbei. Das würde gut zur Herdenimmunität passen: Schließlich hat in China (!) im Februar das Jahr des Büffels begonnen.

Landauf, landab laufen derzeit Alternativplanungen, weil es eindeutig zu früh für Entwarnungen ist. In Neustadt könnte ein „Weinfest light“ wie im vergangenen Jahr herauskommen, in Bad Dürkheim soll der Stadtrat im Juli entscheiden, für die Deidesheimer Weinkerwe und das Andechser Bierfest in Haßloch werden schon mal Pläne B ausgearbeitet. Gebremster Spaß halt – aber besser als gar nichts.

Und allemal ist uns ein kleines, feines Feschtl lieber als alle Online-Verkostungen, Dehääm-Weinfeste und und sonstigen digitalen Ersatzangebote, die uns vergangenes Jahr wenigstens ein klein wenig Freude ins trübsinnige Pandemie-Leben zwischen Dehääm-Office und Dehääm-Schooling gezaubert haben. Selbst das Trostpflaster-Bierfestpackerl, das einen Hauch Andechser im Wohnzimmer versprochen hatte, konnte uns nicht über die entgangenen Genüsse im Bierzelt hinwegtrösten.

Das webbasierte Weinfest und alle weiteren Online-Angebote waren und sind ja kreative Ideen, gut gemeint und teilweise sogar recht erfolgreich. Und 2020 waren wir ja alle froh darüber. Man wird ja bescheiden in so einer Pandemie. Aber seien wir doch mal ehrlich: Eigentlich können und wollen wir ein Jahr später diese ganzen virtuellen Alternativangebote gar nicht mehr sehen. Wir wollen auch nicht mehr einsam auf dem Sofa dem Monitor zuprosten. Und wir wollen uns auch nicht erst daran gewöhnen, dass wir fürs interaktive Festefeiern gar nicht mehr vor die Tür gehen müssen. Lieber richtiges Leben als Livestream. Wie heißt es so schön? Dehääm sterwe die Leit.