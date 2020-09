Frankeneck. Das Defizit im Haushalt 2020 der Gemeinde Frankeneck steigt laut Ulrich Baumann von erwarteten rund 160.500 Euro auf etwa 499.000 Euro. Geringere Steuereinnahmen seien der Hauptgrund, erklärte der Sachgebietsleiter Finanzen der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht bei der Vorstellung des Nachtragshaushalts in einer Sitzung des Gemeinderats.

Etwa 180.000 Euro sollte die Gewerbesteuer der Gemeinde einbringen. Stattdessen ergibt sich ein Defizit von 88.000 Euro. Es sei darauf zurückzuführen, dass für die vergangenen Jahre Gewerbesteuer zurückgezahlt werden müsse, erklärte Baumann. Nicht so groß ist die Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, der sich um etwa 38.000 Euro auf knapp 344.000 Euro reduziert.

Bei den Ausgaben sind dagegen einige Erhöhungen zu verzeichnen. So muss die Gemeinde fast 35.000 Euro mehr Umlage an den Landkreis und etwa 32.000 Euro mehr an die Verbandsgemeinde Lambrecht zahlen. Wie Baumann erklärte, werden die Umlagen auf Basis der Steuereinnahmen des vergangenen Jahres berechnet. Der Landkreis erhalte von Frankeneck rund 321.000 Euro, die Verbandsgemeinde gut 300.000 Euro.

Weniger Investitionen

Bei den Investitionen gibt es einige Veränderungen: So wurde der Ausbau der Beckertalerstraße, für den rund 180.000 Euro eingeplant waren, auf 2021 verschoben. Neu eingestellt wurden 116.000 Euro für die Umstellung der Beleuchtung in der Mehrzweckhalle auf LED-Lampen.

„Zufriedenstellend ist anders, aber Corona trifft jede Kommune hart“, kommentierte Bürgermeister Marco Fränzel (SPD) den Nachtragshaushalt. Die Ratsmitglieder nahmen diesen bei zwei Gegenstimmen der CDU an.