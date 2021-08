Verluste weisen das Wasserwerk und die Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Verbandsgemeindewerke Lambrecht für das Jahr 2018 aus. In einer Sitzung des Verbandsgemeinderats Lambrecht in der vergangenen Woche in Weidenthal wurde die Jahresbilanz einhellig gebilligt.

Mit einem Defizit von rund 320 Euro beim Wasserwerk stehe man im Vergleich zu 2017 gut da, sagte Verbandsbürgermeister Manfred Kirr. Damals belief sich das Defizit auf fast 80.000 Euro. Die Erhöhung des Wasserpreises und der Grundgebühr sowie einen höheren Wasserverbrauch nannte Kirr als Gründe für das deutlich geringere Defizit. 2017 waren rund 209.000 Kubikmeter Wasser verkauft und knapp 715.000 Euro eingenommen worden. Im Jahr 2018 waren es rund 215.000 Kubikmeter, die Einnahmen von gut 800.000 Euro einbrachten. Als „bedenklich“ bezeichnete es Kirr, dass die Eigenkapitalquote des Wasserwerks nur bei 16 Prozent liegt. „Das ist ausbaufähig“, fand er.

Bei den Abwassereinrichtungen sei die Eigenkapitalquote mit 35 Prozent recht gut. Allerdings wurde hier ein Defizit von rund 32.000 Euro erwirtschaftet. 2017 hatte das Abwasserwerk einen Gewinn von rund 20.000 Euro zu verzeichnen. Gewinne gab es auch 2015 und 2016, in den Jahren zuvor waren es dagegen Verluste, die recht hoch waren.

Über Gebühren und Beiträge für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden 2017 und 2018 jeweils rund 3,2 Millionen Euro eingenommen. Allerdings gebe es beim Abwasserwerk hohe Ausgaben, weil in einigen Orten der Verbandsgemeinde Straßen erneuert worden seien oder würden: Dann werde jeweils auch der Kanal erneuert, wenn dies erforderlich sei, so Kirr. Man müsse die weitere Entwicklung beobachten und sich überlegen, ob die Beiträge und Gebühren erhöht werden müssen.