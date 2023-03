Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil die Kosten für die Sanierung der Bahnbrücke im Freinsheimer Holzweg davonlaufen, würde sie so mancher Kommunalpolitiker am liebsten ganz loswerden. Doch die Brücke könnte für den Verkehr in der Stadt bald eine wichtige Rolle spielen.

Die Sanierung der Bahnbrücke im Holzweg steht schon seit Jahren im Raum. Wenn im Sommer die Bahnstrecke zwischen Freinsheim und Grünstadt wegen des nächsten Abschnitts der