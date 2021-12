Woher sollen die VG-Werke künftig ihren Strom beziehen? Diese Frage führte im Verbandsgemeinderat zu längeren Diskussionen. Bis zum 28. Februar muss dies geklärt sein.

Die Ausschreibung der Stromlieferung für die VG-Werke erfolgt auf Grundlage eines Dauerauftrags für eine feste Laufzeit von drei Jahren. Beigeordnete Silvia Schmitz-Görtler (Grüne) erklärte, dass man durch eine Bündelausschreibung günstige Preise für den kommunalen Strombedarf komme – und das bei geringerem Verwaltungsaufwand.

Neben der Frage, ob man überhaupt an einer Bündelausschreibung teilnehmen will, wäre im Rat auch zu beantworten gewesen, ob man 100 Prozent Normalstrom abnehmen will oder der ganze Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote stammen sollte, ob man 100 Prozent Ökostrom mit 33 Prozent Neuanlagenquote oder mindestens 33 Prozent Neuanlagenquote haben will. Bei Ökostrom mit Neuanlagenquote stammt ein Drittel des Stromes aus Anlagen, die nicht älter sind als sechs Jahre.

Mehr Informationen gefordert

Arno Krauß (FWG) erschloss sich nicht, was sich an preislichen Unterschieden zwischen den vier Tarifen verbarg. Zu Fragen nach der Nachhaltigkeit und der von Edwin Schrank (FDP) ins Spiel gebrachten Regionalität beim Strombezug hätte Thomas Jaworek (CDU) gerne Informationen bekommen. Auch für Jürgen Menge (SPD) herrschte für einen Beschluss zu viel Unwissenheit im Rat. Nach längerer Diskussion einigten sich die Ratsmitglieder schließlich darauf, den Beschluss über die Bündelausschreibung in den Januar zu verschieben. Zuvor soll das Thema in einem Fachausschuss vorberaten werden.

Im Bereich Wasserversorgung ist bei den Investitionen die Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand berücksichtigt und in Herxheim am Berg der Dackenheimer Weg. In Freinsheim wird in der Erpolzheimer Straße die Wasserleitung neu verlegt, an ortsübergreifenden Maßnahmen sind Erkundungsbohrungen für Brunnen für die Trinkwasserversorgung vorgesehen. Die Gesamthöhe der Investitionen beträgt für das kommende Jahr rund eine Millionen Euro.

Kanalsanierung geht weiter

Susanne Fliescher (SPD) vermisste bei den verabschiedeten höheren Grundgebühren der Wasserversorgung Anreize zum Sparen. Im Investitionsprogramm des Abwasserwerkes stehen in den nächsten Jahren Kanalsanierungen in Freinsheim für insgesamt 2,67 Millionen Euro. In Herxheim geht die Kanalerneuerung im Dackenheimer Weg weiter, in Weisenheim am Berg der Neubau des Regenwasserkanals in der Herxheimer Straße und in Weisenheim am Sand die Erneuerung des Kanals in der Bahnhofstraße.