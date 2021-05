Sein vielfältiges Wissen über Weinfässer und Kellerwirtschaft lässt Küfermeister Bernd Schmidt seit Jahrzehnten dem Weingut Gabel zugute kommen – selbst seit seinem eigentlichen Ruhestand. So ist er seit 65 Jahren nicht nur ein wichtiger Teil des Betriebs, sondern gehört auch zur Familie.

Bernd Schmidt freut sich, wenn bald wieder die Schlepperarbeit draußen losgeht. Er arbeitet schon immer gerne im Weinberg, ist aus dem Weingut Gabel nicht mehr wegzudenken. Seine Betriebszugehörigkeit ist längst zur Familienzugehörigkeit geworden. „Ohne Bernd wäre der Betrieb, so wie er heute ist, nicht vorstellbar“, bestätigt Seniorchef Wolfgang Gabel. Der Ur-Herxheimer Bernd Schmidt und das Herxheimer Weingut Gabel sind unzertrennlich.

Schon während seiner Lehre, aber auch in den wenigen Jahren als Geselle, in denen er bei anderen Arbeitgebern war, hat Schmidt stets im Weingut Gabel mitgearbeitet. Angefangen hat es damit, dass der seinerzeit 14-jährige Lehrling mit der Wein- und Holzküferei Hörth im Weingut beim Abstich der Weine half: „Damals hatten die Winzer keine eigenen Schläuche, Pumpen oder Filter“, erklärt der heute 80-Jährige. „Die ganze Arbeit haben die Küfer gemacht.“ Eigentlich wollte er Automechaniker werden, aber 1954 gab es dafür keine Lehrstellen in der Herxheimer Umgebung.

Das Meisterstück ist bis heute im Einsatz

1962 begann Schmidt mit der Meisterschule in Neustadt, zusätzlich belegte er abends den Buchführungskurs. Innerhalb von zehn Monaten schaffte er die Meisterschule. Wilhelm Gabel hatte den jungen Küfer da bereits schätzen gelernt, hatte der doch schon die Kellerwirtschaft im Weingut übernommen. Wolfgang Gabel erklärt: „Mein Onkel hatte keine Ausbildung zum Kellerwirt. Er war darauf angewiesen, dass das jemand für ihn macht.“ Das Holzfass, das Schmidt als Meisterstück fertigte, hat Wilhelm Gabel ihm abgekauft. Es steht noch heute im Keller und ist jedes Jahr weiterhin im Einsatz. Es sei eine andere Zeit gewesen, betont Schmidt. Im ersten Lehrjahr habe er 25 Mark im Monat erhalten, nach der Lehre 80 Pfennig in der Stunde, als Meister später 2,90 Mark Stundenlohn.

Die nächste Stelle sollte Schmidt 1963 bei der Winzergenossenschaft Zell antreten. Doch der frischgebackene Meister und sein Freund Wilhelm Gabel einigten sich anders: „Ich hab’ gesagt: Wilhelm, ich kann auch im Feld mitarbeiten“, berichtet Schmidt. „Ich konnte schon Traktor fahren und Reben schneiden.“ Die Arbeit im Freien habe ihm sowieso mehr Spaß gemacht als die im Keller. „Es hat wunderbar funktioniert“, sagt er. Er freue sich noch heute über diesen Schritt. Als Erstes besorgte er günstig Schläuche und Filter, um die Filterarbeiten im Weingut selbst zu erledigen.

Die Technisierung hat vieles verändert

Der 80-jährige kann detailliert erzählen, wann welche Geräte angeschafft wurden, welche Veränderungen es gab. Als er anfing, wurden die Arbeiten im Wingert noch mit Hilfe zweier Pferde erledigt, vieles war Handarbeit. Beim Gang über den Hof erzählt er etwa, wo früher Pferde- und Schweinestall waren. Hier steht auch noch eine alte Pumpe, die von zwei Männern bedient werden musste. „Das war anstrengend“, erinnert er sich. Drei Stunden habe es gedauert, den Wein aus dem Keller in einen Lkw zu pumpen. „Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Durch die Technisierung hat sich so viel geändert“, ergänzt Gabel. Im Herbst wurde bis tief in die Nacht gekeltert, und um 6 Uhr ging es wieder in den Weinberg. 1958 wurden der erste Traktor und die erste horizontale Presse angeschafft, 1965 der erste VW-Bus. Mit dem wurde der Wein in Flaschen zu den Kunden gefahren. Denn Schmidt hatte früh realisiert, dass die Zukunft im Flaschenverkauf lag.

Der fleißige Küfer und zweifache Vater hatte aber auch noch Zeit für Hobbys. So war er im Gesangverein aktiv, hat zunächst in Freinsheim Fußball gespielt, später den FC Herxheim mitgegründet, war bei der Feuerwehr und kegelt bis heute.

Einige Exemplare im Fasskeller sind 150 Jahre alt

Wolfgang Gabel, der den Betrieb 1983 von seinem Onkel Wilhelm übernahm, hat in Geisenheim seine Ausbildung gemacht, ist Weinbau-Ingenieur. Aber: „Alles, was man im Keller wissen und machen muss, habe ich von Bernd gelernt.“ Auch heute noch gehören Schmidt und seine Frau fest zum Weingut, haben bis vor Kurzem sämtliche Etikettierungen gemacht. Waltraud Schmidt sei die gute Seele des Betriebs, merkt Gabel an.

Schmidt und Wilhelm Gabel hatten seinerzeit ein gutes Näschen, dem Trend nicht zu folgen, die alten Holzfässer gegen Edelstahltanks zu tauschen. Heute ist Oliver Gabel, seit 2014 Chef des Weinguts, glücklich darüber. Der Fasskeller gehört zu den bestgepflegtesten. Hier liegen einige Fässer, die mittlerweile 150 Jahre alt sind. Ihr Preis lag 1870 bei 300 Goldmark.