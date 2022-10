Neuer Arzt, neue Räume, neue Geräte: Frauenarzt David Rubin hat zum 1. Oktober die Gynäkologische Praxis von Monika Nieland in Bad Dürkheim übernommen. Eins bleibt für die Patientinnen aber gleich.

Nur rund 50 Meter, einmal über die Wasserhohl, ist die Gynäkologische Praxis von der Mannheimer Straße 16 in die Hausnummer 20b gezogen. Für die Modernisierung der Praxis sei durch den Umzug viel mehr Zeit gewesen, erklärt David Rubin. Die neuen Räumlichkeiten liegen im Erdgeschoss, sind viel besser zu erreichen als früher und durch einen direkten Zugang auch barrierefrei.

Der 34-jährige Gynäkologe hat die Praxis von Monika Nieland übernommen, die rund 15 Jahre hier praktizierte und nun den Ruhestand genießen kann. „Unsere Arbeitsweise ist sehr ähnlich“, erklärt Rubin, dass sich für die Patientinnen dahingehend nicht viel ändern werde. Den Umzug hat er außerdem genutzt, um die technischen Geräte komplett zu erneuern. „Die Qualität der neuen ist viel besser, man erkennt viel mehr“, sagt er.

Neu bedeutet natürlich für alle zunächst auch ungewohnt, aber das Praxisteam sei das alte und daher eingespielt. „Das Personal ist sozusagen die Konstante.“ Denn das hat Rubin von seiner Vorgängerin übernommen. Wobei er zugibt, dass er eine der fünf Mitarbeiterinnen vor nicht allzu langer Zeit gemeinsam mit Nieland eingestellt hat, die kennt der neue Chef schon deshalb etwas länger.

Rubin hat bereits einige Jahre Praxiserfahrung in Mainz gesammelt. Nach seinem Medizinstudium in Heidelberg hatte er zunächst eine Facharztausbildung zum Kinderarzt begonnen, bevor er sich der Gynäkologie und Geburtshilfe zuwandte. Dieser Einblick in die Kinderklinik sei ihm während seiner Zeit am Kreiskrankenhaus in Grünstadt durchaus hilfreich gewesen, erklärt der gebürtige Schwabe. Der Vater zweier Kinder, der ihn Grünstadt wohnt, hat Zusatzqualifikationen in der psychosomatischen Grundversorgung und zur fachbezogenen genetischen Beratung. Außerdem bildet er sich derzeit zum Sportarzt weiter.

Noch Fragen?

Alle Infos zu Leistungen, Öffnungszeiten oder Onlineterminen unter www.frauenarzt-rubin.de oder Telefon 06322 6059711

.