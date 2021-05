Plötzlich gibt es wieder geparkte Autos auf dem Haßlocher Rathausplatz. Im Ortskern haben viele Geschäfte seit Montag geöffnet oder arbeiten noch an der Umrüstung auf „coronasicher“. Und wie fühlt sich die neue Freiheit an?

Es ist, als sei ein langer Winterschlaf zu Ende. In der Frühlingssonne spazieren wieder Leute durch die Haßlocher Langgasse. Manche vorsichtig mit selbst genähtem Mundschutz oder sogar mit FFP-Masken, andere, als sei alles wie immer. Auf dem Rathausplatz parkt eine Kundin gut gelaunt wieder aus – an ihrem Rückspiegel baumelt kein kleines Plüschtier und kein Duftbäumchen, sondern eine grüne OP-Maske an geknoteten Bändern.

Austesten der neuen Grenzen

Zwischen Retro-Vasen, Second-Hand-Klamotten, Handtaschen und einem neuen Schutzglas vor dem Verkaufstresen wartet Judit Koch am Montagmorgen in ihrem Laden „Mein MixRegal“ in der Langgasse auf Käufer. „Einige Stammkunden waren schon da und froh, dass sie wieder in die Angebotsregale schauen dürfen“, sagt die Inhaberin, die ihr Geschäft als „Dauerflohmarkt“ für gut erhaltene Sachen versteht. Das hat es ihr in den vergangenen Wochen jedoch schwer gemacht, eine Alternative im Internet anzubieten: „Mein Sortiment muss der Kunde selbst sehen.“ Gespannt ist sie auf die Einhaltung des Mindestabstands, setzt aber auf die Akzeptanz der Kunden: „Ich teste gerade.“

Den Eingangsbereich seines Juwelier- und Uhrengeschäfts deutlich verkleinert hat Claus Gerdon. Der Uhrmachermeister und seine Frau tragen genähte Masken und haben das Mobiliar zusammengerückt, um zwei Verkaufstresen anzubieten. Ein Aufsteller weist auf die Anti-Corona-Regeln hin: Abstand von 1,5 Metern einhalten, Verzicht auf Händeschütteln, in die Armbeuge husten. „Es ist schon noch alles komisch“, sagt der Juwelier. Aber die Kunden hätten „endlich die Reparaturen abholen wollen“ oder Batteriewechsel für die Uhr gewünscht. Auf Trauringe musste dagegen niemand warten: Das habe er „noch alles vor der vorhersehbaren Sperre“ geregelt. Desinfektionsmittel konnte er über den Uhrenhandel erstehen.

Rückkehr mit Herz

Ein großes Herz ist an das Schaufenster von „Mode pur“ für große Größen gemalt, daneben steht: „Wir sind wieder da!“ Bis zu zwei Kundinnen, auf Wunsch aber auch eine mit Einzeltermin, nimmt Henriette Niehues an. Das EC-Kartengerät desinfiziert sie mit Tüchern nach jeder Benutzung. Den „Modetrend“ 2020 hätte sie „nie vorhergesehen“: Bunte Schutzmasken, wie sie nun auch ihre Schwiegertochter näht.

Sorge hat im Geschenkeladen „Kreativ-Studio“ in der Schillerstraße Inhaberin Pia Schmitt: „Konfirmations- und Kommunionsfeiern fallen weg, Hochzeiten sind verschoben, es wird weniger geschenkt.“ Gefreut habe sich darum eine Großmutter, dass sie jetzt doch ein Geschenk für den Enkel kaufen konnte: Ein 18. Geburtstag dürfe „auch in der Corona-Zeit nicht untergehen“.

Während bei den Textil-Discountern viele Kunden schon einen Stapel Shirts und Jeans über dem Arm herumtragen, stellt sich „Papier-Schneider“ auf eine erhöhte Nachfrage bei Büro- und Schulbedarf, aber auch auf die Bestellung von Büchern ein. „Und Spiele für Kinder sind gefragt“, sagt Wiebke Herrmann.

Warten auf die Schutzausrüstung

Am Montag musste Sabrina Schumann noch etwas bange warten, um die Kassen des „Street One“-Stores am Rathausplatz mit dem eigentlich längst in Auftrag gegebenen Schutzglas und reichlich Hände-Desinfektionsmittel auszurüsten. Seit Dienstag stehen sie und ihre Mutter Margarete dann wieder im Laden: Die drei Angestellten seien leider noch in Kurzarbeit. „Trotz allem sind wir optimistisch und arbeiten an neuen Ideen wie Einzelterminen am Abend und anderen Aktionen.“

Als Optiker durfte er in den vergangenen Wochen eine Art „Notfallversorgung“ vornehmen, berichtet Denis Joseph. Seit Montag dürfen auch wieder Uhren und Schmuck im Familienbetrieb verkauft werden. Der Abstand ist klar geregelt: „Immer nur ein Kunde darf derzeit rein.“

Kommentar: Erleichtert

Von Stephanie Becker

Erleichtert, aber auch überrascht, dass nun doch vor Mai die meisten Läden wieder öffnen dürfen. So könnte man zusammenfassen, wie sich die Haßlocher Geschäftsinhaber mit den ersten Corona-Lockerungen fühlen. Große Unsicherheit steckt jedoch im Detail: Jetzt bloß nichts riskieren, heißt daher die Devise. Die meisten lassen lieber freiwillig ein paar Kunden weniger rein, als sie dürften. Bei schönstem Flanierwetter ist es derweil aber gar nicht so einfach, immer an die gebotene Vorsicht zu denken. Aber genau diese neue Eigenverantwortung ist die einzige Möglichkeit, damit die Zügel vorsichtig gelockert bleiben dürfen.