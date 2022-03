Von Jochen Bendl



Die Wochen vor Ostern nennen wir Passionszeit. Passion, manche sprechen dieses Wort vielleicht spontan englisch aus, dann bedeutet es Leidenschaft und Hingabe. Das kommt der Bedeutung der Passionszeit ziemlich nahe, vor allem wenn wir bei Leidenschaft die Betonung auf den ersten Teil des Wortes legen. Christen erinnern sich in der Passionszeit daran, dass Jesus Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, aus leidenschaftlicher Liebe zu dieser Welt den Weg in Leid und Tod gegangen ist. Das zentrale Symbol dafür ist das Kreuz. Der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde hängt ohnmächtig und schwach am Kreuz. Diesem Bild der Ohnmacht stellen wir Christen uns in der Passionszeit.

Ohnmacht empfinde ich dieses Jahr in besonderer Weise seit dem 24. Februar. Ohnmacht, weil alle Diplomatie den Krieg Putins gegen die Ukraine nicht verhindern konnte. Ohnmächtige Wut, weil Lüge, Täuschung und brachiale Gewalt mal wieder zu triumphieren scheinen – wie so oft – wie an so vielen Orten dieser Welt. Ohnmächtig fühle ich mich, wenn ich diesem Ausbruch von Menschenverachtung meine schwachen Gebete entgegensetze.

Jesus betete für seine Feinde

Der Blick auf das Kreuz von Jesus Christus lehrt mich, dass dieses Gefühl der Ohnmacht dem Glauben gar nicht wesensfremd ist. Christen folgen einem Herrn, dessen Hände an ein Kreuz genagelt wurden. Ja, dieses Kreuz ist nicht nur ein Aspekt des Christseins, es ist das Zentrum unseres Glaubens! Wie kann das sein, dass ein Symbol der Ohnmacht das zentrale Symbol unseres Glaubens ist? Weil der ohnmächtige Christus sich als stärker und mächtiger erwiesen hat als die, die ihn verleumdet, verachtetet, verlacht, verurteilt und ans Kreuz genagelt haben.

Seine Macht war nicht die Macht der Gewalt, sondern die Macht der Liebe und der Hingabe, die Macht der Gnade und der Versöhnung. Jesus stieg nicht vom Kreuz herab. Jesus betete am Kreuz hängend für seine Feinde um Vergebung. Jesus ging in den Tod, aber er besiegte den Tod, als er am Ostermorgen auferstand zu neuem, ewigem Leben.

Ich lade Sie ein: Beten Sie mit! Halten wir den Panzern und Raketen unseren schwachen, ohnmächtigen Glauben entgegen! Beten wir gemeinsam für die Opfer und für den Aggressor. Beten wir für unsere Politiker und für uns alle, dass wir erkennen, was wir tun können und sollen für den Frieden und zur Hilfe für die Opfer von Machtmissbrauch und Gewalt.