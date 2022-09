Esthal hat sich am Sonntag in einen großen Flohmarkt verwandelt. In über 40 Höfen, in und vor Häusern wurde gebrauchte Ware angeboten. Der Besuch war jedoch sehr verhalten.

Im vergangenen Jahr hatten zwei Esthalerinnen die Idee, einen Dorfflohmarkt zu organisieren und setzten diese auch gleich um. Die Veranstaltung kam gut an. In diesem Jahr nun hatten die beiden Initiatorinnen nicht genug Zeit, so übernahmen Sybille Kuhn, Marion Kuhn und Pia Neumann die Organisation.

„Ich bin gekommen, weil ich mich so gefreut habe, dass es noch richtige Flohmärkte mit privaten Verkäufern gibt, so etwas ist schön“, erzählt die Diedesfelderin Corinna Heine, die mit einer großen Tasche durch das Dorf bummelt, in die offenen Höfe und Häuser geht und das Angebot durchstöbert. Auch eine große Diddl-Maus ist in der Hauptstraße unterwegs, nicht allein, sondern mit ihrer Besitzerin, der zwölfjährigen Emily, und deren Schwester. „Die haben wir geschenkt bekommen, sie steht aber bei uns nur herum“ erklärt Emily. Um sie zu verkaufen, laufen die beiden Mädchen mit ihr durchs Dorf.

Emilys Eltern, Margret und Klaus Runge, bieten vor allem Spielsachen und Kinderkleidung in ihrem Hof an. Es seien schon einige Besucher von außerhalb gekommen, angesichts des regnerischen Wetters sei man ganz zufrieden. Auf der Suche nach Spielsachen sind unter anderem die sechsjährige Eleonora Kecseti und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Noel. „Ich suche immer Einhörner, die mag ich“, erzählt Eleonora. „Wir haben doch schon das ganze Haus voll Spielsachen“, stöhnt der Papa, der gerade mit seiner Frau einen Bilderrahmen gekauft hat.

„Idee ist genial“

Das Ehepaar Hook aus Elmstein geht gemütlich durch das Dorf. „Wenn uns was auffällt, dann kaufen wir es“, so Karin Hook. Der Flohmarkt sei super organisiert, die Dorfgemeinschaft funktioniere in Esthal, lobt sie. Lob kommt auch von Ilona Gansert aus Frankenthal: „Die Idee eines Dorfflohmarkts ist genial, und der Flyer ist super gemacht.“ Ihre Schwester wohne seit einigen Monaten in Esthal, spontan habe sie entschieden, mit ihr zusammen beim Flohmarkt mitzumachen. „Man kommt so auch mit Leuten ins Gespräch“, sagt die Neu-Esthalerin Iris Gansert. Auch ihre Tochter Selina Pfirrmann aus Freimersheim findet den Dorfflohmarkt toll, „aber man hätte wohl etwas mehr Werbung machen müssen“. Spielsachen, Bücher und alles, was man im Haushalt so braucht, bietet Jessica Stroh an, die ebenfalls noch nicht lange in Esthal wohnt. „Ich finde so einen Flohmarkt toll, außerdem ist das eine gute Möglichkeit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen“, sagt sie.

„Wir haben ganz viele Sachen vom Speicher heruntergeholt und wollen sie eigentlich nicht wieder hochtragen“, berichten Romy und Emily Baßler. Allerdings hätten sie noch kaum etwas verkauft. Ihre Bäckerei lassen sie wegen des Flohmarkts etwas länger offen. Auch an anderen Stellen gibt es etwas zu essen, etwa Dampfnudeln oder Bratwurst.

Maren Schäfer, die im vergangenen Jahr zu den Initiatorinnen des Flohmarkts gehörte, isst gerade eine Bratwurst, die ihr Mann und Kinder vom Flohmarktbummel mitgebracht haben. Die drei haben auch ein paar Fundstücke im Gepäck. „Ihr sollt doch nicht mehr Geld ausgeben, als ich hier verdiene“, sagt Schäfer lachend. Vergangenes Jahr sei „viel mehr“ los gewesen. „Das liegt vielleicht am Wetter.“

Ein bisschen enttäuscht

„Dass es zeitweise regnet, ist wirklich schade, aber einige Leute waren doch schon da“, berichtet Christiane Graf, die Taschen, Kleidung und Haushaltsgegenstände anbietet. Ein Schrank, ein Klavier und jede Menge Hausrat sind bei Familie Müller zu bekommen. „Wir brauchen Platz, verkauft haben wir leider noch nicht so viel, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen müssen“, so Manuela Müller.

Ein „bissel enttäuscht“ über den sehr verhaltenen Besuch sind Pia und Volker Neumann, die nicht nur Geschirr und andere Haushaltsgegenstände offerieren, sondern in einer Weinlounge auch Forster Weine verkauften. Der Erlös solle zur Finanzierung des in Esthal geplanten Lebensmittelautomaten beitragen. „Wir wollen aber im kommenden Jahr wieder einen Dorfflohmarkt machen“, kündigt Pia Neumann an.