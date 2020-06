Falsches Futter kann Tiere töten. Das weiß eigentlich jeder Zoobesucher, und für Tiere in Weidehaltung gilt das gleiche. „Die Tiere bitte nicht füttern“, informiert die Lindenberger Tierhalterin Daniela Kurz auf einem großen Schild vor ihrem Gelände hinter dem Lindenberger Waldspielplatz. Vielleicht ist das zu freundlich formuliert, denn so manche Zeitgenossen fühlen sich davon keineswegs angesprochen. Immer wieder werfen Spaziergänger Nahrungsmittel über den Zaun. Nicht zuletzt sind es Besucher des Waldspielplatzes mit ihren Kindern, die zur Gefährdung der Tiere beitragen. Bürgermeister Reiner Koch bringt es in einem aktuellen Aushang an der Pforte zum Waldspielplatz auf den Punkt: „Diese Fütterung ist verboten, weil sie den Tieren schadet. Aktuell sind mehrere Ziegen erkrankt und drohen zu verenden.“ Daniela Kurz hat schon einige Tiere aufgrund ungeeigneter Futterreste, die Passanten ins Freigehege werfen, verloren. „Menschenessen“ schädigt den Verdauungstrakt, meist überleben Ziege und Schafe die Koliken und Durchfallerkrankungen nicht.

Gedankenlose Besucher

Für Kurz steht fest, dass es sich dieses Mal um gedankenlose Besucher des Waldspielplatzes handelt, fand sie doch Reste von einem Picknick. „Den Ziegen wurden Kuchen, Nudelsalat, Brotstückchen und anderes mehr hingeworfen. Drei erwachsene Tiere und ein Junges sind krank.“ Es gehe ihnen nun etwas besser, aber es bestehe immer die Gefahr, dass die Verdauung dauerhaft geschädigt bleibe. „Jeden, der beim Füttern gesehen wird, werde ich wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz anzeigen“, warnt Bürgermeister Koch. Und weil Bitten und Appelle an die Vernunft der Eltern keine nachhaltige Wirkung zeigen, lautet seine klare Ansage: „Sollten die Fütterungen nicht sofort aufhören, werde ich den Waldspielplatz sperren, und zwar nicht nur ein paar Tage.“ Es mag ja niedlich fürs Foto sein, wenn die Sprösslinge niedliche Ziegen mit Leckereien anlocken, für die Tiere endet es meist tödlich.