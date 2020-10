Selbstsucht und Zynismus in Zeiten von Corona

Vor einigen Wochen war in den Gottesdiensten ein Bibeltext zu hören, der im Grunde sagte: Ihr Menschen, eigentlich habt ihr alles, was ihr zu einem guten Leben braucht! Regeln, Wissen, Weisheiten – und Gott! Zugegeben sehr verkürzt dargestellt, aber in #Twitter-Sprache würde man es vermutlich so zusammenfassen.

Und was soll ich sagen, die Bibel liegt da ziemlich richtig: Grundlegende Regeln des Lebens sind in unserer Welt schon angelegt. Ob biblisch fundiert oder wissenschaftlich entwickelt, wir meinen ein festes Gerüst unseres gesellschaftlichen Miteinanders zu haben. Haken dran. Denn wenn ich denen folge, kann ich mit mir selbst im Reinen sein. Ja, wenn…

Suche nach Menschlichkeit

Dieses Selbstbild von mir ist neulich ordentlich durchgeschüttelt worden. Und das hängt mit einem elften Gebot zusammen: Du sollst niemanden ertrinken lassen. Ein ganz schreckliches Gebot – zeigt es doch schonungslos, was Realität ist.

Menschen ertrinken im Mittelmeer. Zu Tausenden. Menschen, die Schutz suchen, Angst haben und bei denen nichts mehr zu verlieren übrig ist. Die Evangelische Kirche in Deutschland versucht mit der komplett aus Spenden finanzierten Sea-Watch 4, wenigstens den Tropfen auf den heißen Stein zu träufeln. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Gerade für Europa. Doch hier verzettelt sich die Europäische Union in höflich formulierten Floskeln: „Man müsse sich um die Fluchtursachen kümmern“, während im Internet und am Stammtisch krakelt wird, man müsse „die absaufen lassen, sind doch selbst daran Schuld“.

Knall nicht gehört

Es stellt sich die Frage: Wo ist denn die Menschlichkeit? Was wird aus Grundsätzen wie: Du sollst nicht töten? Gilt das nur, wenn es um die eigene Nachbarschaft, den eigenen Ort geht? Was ist mit den anderen? Egal – sagen zu viele – absaufen lassen.

Mir geht es nicht in den Kopf, wie Menschen, aus allen Schichten der Gesellschaft, auch nur im Ansatz solche Gedanken haben können! Mit dem zynischen Hinweis auf deren Eigenverantwortung und die sollen sich nicht so anstellen! Oft sind es dann die gleichen Menschen, die empört über Masken-Diktatur pöbeln und unser Land als so furchtbar empfinden. Mal ehrlich: Geht’s noch? Hat man bei uns nicht den Knall gehört? Es geht um Menschenleben! Auf dem Meer und auch beim Nutzen der Maske!

Frommer Wunsch

Doch inzwischen ist die Selbstsucht derart zum Livestyle geworden, dass der Zynismus alltäglich geworden ist: Wen wundert es, sieht man doch einen amerikanischen Präsidenten, der die unkontrollierbare Selbstsucht in Person ist. Und da ist er nicht alleine. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – überall schießen die Promis der Egomanie aus dem Boden. Und beeinflussen damit unsere ganze Gesellschaft, indem sie die politisch Handelnden vor sich hertreiben. Und die kuschen, aus Angst vor der nächsten Wahl. Warum es also anders machen als die Großen der Welt? Wieso das nutzen, was Glaube, Religion, aber auch Philosophie, Wissenschaft und Humanismus uns allen mit auf den Weg geben?

Ganz einfach: Weil das richtig ist! Weil es nur so zu tragfähigen Lösungen kommen kann. Und ja, das ist ein frommer Wunsch. Aber bitte: Dann ist es wenigstens das – ein frommer Wunsch.

Und eine Bitte. Ja, ein Gebet, an das ich glauben möchte: Es gibt den Gott der Liebe, der uns allen so viel mit auf den Weg gegeben hat. Einen Gott, der sich gegen den Zynismus stellt und eben sagt: Man lässt niemanden ertrinken. Nirgends. Vielleicht das Wichtigste, was Gott uns mit auf den Weg gibt, in all den Facetten, die dieses elfte Gebot haben muss. Könnte man es nur befolgen.