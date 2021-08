Statt lange über das vergangene Jahr mit all den abgesagten Festen, dem eingeschlafenen Dorfleben und den eingeschränkten Kontakten zu lamentieren, konzentriert sich Arno Wieber (CDU) lieber auf das neue Jahr. Es soll einiges in Laumersheim passieren, kündigt der Ortsbürgermeister an. Dafür will die Gemeinde ordentlich Geld in die Hand nehmen.

Für jemanden, der gerne „am Wochenende mal auf Tour geht“, war das vergangene Jahr sicher schwer. „Die Einschränkungen waren schon hart zu verkraften“, gibt Arno Wieber (CDU) zu. „Ich habe einen großen Bekanntenkreis, den ich gerne regelmäßig sehe, und bin gerne und viel unterwegs.“ Doch auch dem Laumersheimer Ortsbürgermeister ging es 2020 nicht anders als allen anderen. „Irgendwo hingehen und zum Beispiel ein Glas Wein trinken war nicht.“

Sein einziger Trost: Zumindest die beruflichen Kontakte hat Wieber, der dienstlich viel unterwegs ist und sowieso schon im Homeoffice arbeitet, trotzdem noch gehabt – wenn auch mit Mund-Nase-Maske oder am Telefon. Und den Laumersheimern ging es nicht besser. Die Seniorennachmittage wurden schmerzlich vermisst, erzählt Wieber. Auch die Übungsstunden des Turn- und Sportvereins (TuS) und alle anderen Veranstaltungen im Dorf, die fast ausnahmslos wegen der Pandemie abgeblasen werden mussten.

Hoffnung auf „richtigen“ Laumersheimer Advent

In diesem Jahr soll das nun anders werden, die To-do-Liste des Ortschefs ist lang. Den Terminplan für 2021 hat er schon im vergangenen November erstellt und auf der Webseite der Ortsgemeinde veröffentlicht – in der Hoffnung, dass etwa das Heringsessen des TuS, die vielen Hoffeste und die Kerwe stattfinden können. „An der Planung für die Kerwe sind wir schon dran“, sagt Wieber. Im vergangenen Jahr habe er das Fest und eine kurzfristig erdachte Alternative absagen müssen. Das letzte Septemberwochenende 2021 will er diesmal aber im Blick behalten, erste Absprachen mit Musikern treffen. Im Dezember soll dann auch wieder der Laumersheimer Advent stattfinden. „Im vergangenen Jahr hatten wir mit den Adventspaketen ja eine gute Alternative gefunden, aber für 2021 wünsche ich mir einen richten Laumersheimer Advent“, sagt Wieber.

Ansonsten wird die Ratsarbeit laut Wieber unter dem Motto „instandhalten und sanieren“ laufen. „Das 2001 in Betrieb genommene Bürgerhaus muss dringend gemacht werden“, sagt Wieber. Etwa 10.000 bis 15.000 Euro könne das „Nachjustieren und Streichen“ dort kosten. Auch mit dem Friedhof und der Leichenhalle müsse man sich jetzt befassen. „Das wurde über die Jahre einfach nicht mehr berücksichtigt“, so Wieber. Auch an die Straßenbeläge müsse man ran, vor allem in Von-Goethestraße, Schillerstraße und Schloss-Straße. „Da sind wir mit allen Maßnahmen schnell mal bei 50.000 bis 60.000 Euro“, sagt Wieber.

Initiative mit anderen Dörfern gründen

Mit Straßen zu tun hat ein weiterer Punkt auf seiner To-do-Liste: Bei Starkregen läuft nämlich vom Laumersheimer Berg viel zu viel Wasser etwa in den Holzweg oder die Friedhofstraße. „Da müssen wir die alten Entwässerungsgräben wieder in einen normalen Zustand versetzen“, sagt Wieber. Das Wasser müsse abgelenkt, im besten Fall schon vor den Ortsgrenzen abgefangen werden. Einen Termin zu einer ersten Begehung mit Experten vom Gewässerzweckverband will Wieber deshalb vereinbaren.

Auf einen Termin hofft der Ortschef auch in puncto Glasfaser. „Ich will endlich einen konkreten Plan, wann was wo passiert“, sagt Wieber. Er habe im vergangenen Jahr „massenweise Beschwerden“ von Laumersheimern bekommen, weil etwa Anschlüsse fehlten. Von den Ansprechpartnern bei der Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH und bei Inexio habe er aber keine zuverlässigen Informationen bekommen. „Das hat wirklich stark gehakt“, meint Wieber und will sich deshalb mit benachbarten Ortsgemeinden zusammenschließen, um gemeinsam eine Initiative zu gründen.

Und noch ein Blick auf Wiebers Liste verrät: Sogar für 2022 hat er schon einen Plan. Dann soll wieder ein Neujahrsempfang im Ort stattfinden, den es schon länger nicht mehr in der Weinbaugemeinde gegeben hat.