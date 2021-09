„Lieber Gott, heute möchte ich dir einfach mal ,danke’ sagen für vieles, das ich nicht habe.“ Beim Aufstehen heute Morgen kam wieder einmal die Erinnerung. Wie mühsam war das Sockenanziehen, als mein Bandscheibenvorfall mich geplagt hat. Heute bin ich wieder schmerzfrei. Danke!

Als ich zum Bäcker gelaufen bin, war es mir wieder ganz präsent: Noch vor wenigen Monaten musste man jeden Schritt gut überlegen. Darf ich das Haus verlassen? Wie spät ist es? Ist diese Besorgung relevant? Heute gibt es kaum noch Einschränkungen. Heute fühle ich mich Corona nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Gott sei Dank!

Im Fitnessstudio wurde vergangene Woche die Maskenpflicht aufgehoben. Danke für freies Hecheln in gefilterter Luft! Danke, Gott, für jedes einzelne „Corona negativ“ auf der Testkassette.

Eine Weile dachte ich, unbedingt das neue Tablet zu brauchen. Hab’s aber nicht gekauft. Und siehe da: Es fehlt nicht! Danke, Gott, für so manches, das ich nicht kaufen brauchte. Das Geld konnte ich sinnvoller verwenden. Oder das neue Hemd, das ich schon zur Kasse bringen wollte. Und dann kam mir die Erinnerung an meinen Kleiderschrank. Da ist eigentlich gar kein Platz für Neues. Danke, Gott, für kein neues Hemd.

Dann habe ich ausgemistet. Hab mich sogar bei meiner aufgetragenen Kleidung bedankt für die guten Dienste. Sogar Kleidungsstücke, die eigentlich noch gut waren, habe ich dem Bethel-Sack übergeben. So können sich noch andere darüber freuen. Die neuen Lücken im Kleiderschrank machen erleichternd sichtbar, was ich nicht (mehr) habe. Und das fühlt sich gut an!

Es ist inzwischen sieben Jahre her, dass meine Beförderung in einen anderen Arbeitsbereich abgelehnt wurde. Diese vergangenen schönen und erlebnisreichen Jahre wären ganz anders verlaufen, wenn es nach mir gegangen wäre. Gott sei Dank für keine Beförderung. So war es genau richtig.

Danke für keinen Zusammenstoß letzte Woche, als ich gerade noch rechtzeitig bremsen konnte. Danke für keinen Motorschaden, als ich bemerkte, dass der Ölstand schon länger viel zu niedrig ist. Danke für keinen Befund, als der Hautarzt genau hingeschaut hat.

Danke für keine Wahlbehinderungen, keine Verfolgung für Oppositionskandidaten in unserem Land. Danke für keine Religionsbehinderung, keine Rede- und Versammlungsverbote.

Diese Auflistung von Danke-Gründen für vieles, das ich nicht habe, stärkt mein Zufriedenheitsgedächtnis. Zu schnell hake ich ab, was mich nicht mehr plagt. Zu leichtfertig fordere ich meinen Körper zu Höchstleistungen, wenn der Muskelkater nachlässt. Zu eifrig fülle ich die Leerstellen in meinem Kalender, wenn der Druck nachlässt.

Ein Langzeitgedächtnis für Dankbarkeit – das möchte ich trainieren. Dankbarkeit für alles, was ich nicht habe. Nicht mehr. Oder noch nicht. Dankbarkeit für jedes Lebensjahr, das ich erleben und vollenden durfte.

Ein Langzeitgedächtnis für Zufriedenheit möchte ich pflegen. Glücklich schon jetzt. Ohne auf das Fehlende zu starren. Danke, Gott, dass es für alles seine Zeit gibt. Deine Zeit, Gott.