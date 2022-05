Die Dance4Fun-Abteilung des Turnvereins Frankeneck bereitet eine Tanz- und Theateraufführung vor.

Der Titel des Stücks: „Mr. Undercover – Das verschwundene Drehbuch“. Es geht um die Welt eines Filmstudios am Rande des Ruins und um Darstellerinnen auf der Suche nach dem rettenden Drehbuch. Auf die Besucher wartet ein Wechselspiel von Dialogen, Musik und Tanzeinlagen in der „Alten Turnhalle“ in Frankeneck. Die geplante Uraufführung im November 2020 musste coronabedingt mehrfach verschoben werden. Trotzdem probte die Dance4Fun-Gruppe ununterbrochen weiter, längere Zeit auch online. Nun kann die Aufführung endlich stattfinden.

Die Termine: Samstag, 4. Juni, Freitag, 10. Juni, Samstag, 11. Juni; Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Tickets kosten acht Euro. Für einen Aufpreis von vier Euro gibt es ein VIP-Ticket, das Einlass bereits ab 17.30 Uhr, ein Glas Sekt zur Begrüßung und Fotomöglichkeiten mit den Darstellern vor und nach der Vorstellung umfasst. Mit dem Ticket wird gleichzeitig die Neugestaltung des Sportgeländes des Turnvereins Frankeneck 1892 unterstützt. Ticketwünsche per Mail an famkropf@web.de, telefonisch unter 06325 2323 oder an der Abendkasse.