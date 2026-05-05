Ein 86-jähriger Haßlocher ist am Montagnachmittag von sogenannten Dachhaien betrogen worden. Wie die Polizei mitteilt, klingelten die fremden Männer an der Haustür und boten an, seine Dachrinne zu erneuern. Der Mann stimmte zu, und die Arbeiten wurden wie vereinbart ausgeführt. Weil er auch die Dachrinne an einem anderen Haus erneuert haben wollte, zahlte der Senior danach 4.000 Euro bar im Voraus – die Unbekannten verschwanden jedoch, ohne sich um den Auftrag zu kümmern. Die Polizei warnt vor Dachhaien, die an Haustüren klingeln und überteuerte Reparaturen anbieten, diese dann aber nicht oder nur minderwertig ausführen.