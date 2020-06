Die gute Nachricht zuerst: Das Dürkheimer JuKiB-Ferienprogramm findet statt! Allerdings ist in diesem Jahr wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nur ein Notprogramm möglich, das für Familien mit dringendem Betreuungsbedarf vorgesehen ist.

Die Erste Beigeordnete Judith Hagen (Grüne) freut sich, den Dürkheimer Kindern auch unter diesen eingeschränkten Möglichkeiten ein Ferienprogramm anbieten zu können. Für die Betreuung werden ältere Honorarkräfte eingesetzt, die auf die Einhaltung der Vorschriften achten. Teilnehmen können Dürkheimer Grundschüler von sechs bis zehn Jahren, wenn ein Elternteil alleinerziehend ist – oder bei voller Berufstätigkeit beider Elternteile sowie bei besonderen kindbezogenen Gründen. Die Anmeldung muss bis spätestens 24. Juni im JuKiB eingegangen sein, per E-Mail oder per Post.

Die Angebote des Notprogramms „Spiel und Spaß im Freien“ laufen immer eine ganze Woche für eine feste Gruppe von maximal 15 Kindern. Die ersten beiden Ferienwochen können zusammenhängend gebucht werden. Gespielt und gebastelt wird im Wochenwechsel auf der Wiese am JuKiB, im Wald und am Alten Schwimmbad, jeweils von 9 bis 14 Uhr. Es wird keine Transportmöglichkeit und keine Verpflegung angeboten. Für die ganzwöchigen Angebote wird ein Beitrag von 35 bis 70 Euro fällig – je nach Selbsteinschätzung.

Mehrere Einzelveranstaltungen

Neben dem Wochenangebot „Spiel und Spaß im Freien“ gibt es mehrere Einzelveranstaltungen. Am 3. August startet das dreitägige Nachhaltigkeitsprogramm „Plastik – ahoi! Und petri Heil?“ von 9 bis 13 Uhr. Tanzpädagogin Marianne Früh veranstaltet dazu ein Körpertheater mit Tanzen und Basteln (25 Euro). Am 6. August geht es zwei Tage lang weiter mit dem Thema „Traumhaus“ (15 Euro). Das Angebot „Kinderyoga Ferienspaß“ für 7- bis 11-Jährige läuft vom 10. bis 12. August im JuKiB (20 Euro). Dort heißt es auch am 6. August von 14 bis 18 Uhr für Mädchen von 7 bis 12 Jahren „Mädchen in Bewegung“ (1 Euro).

Modellflugschnuppertag

Zu einem Modellflugschnuppertag auf dem Vereinsgelände zwischen Birkenheide und Weisenheim am Sand lädt der Modellflugverein DÜW-LU am 11. Juli von 14 bis 17 Uhr ein. Kinder ab 10 Jahren können selbst ein Modellflugzeug in die Luft steigen lassen oder einen Wurfflieger aus Balsaholz basteln. (1 Euro).

Steigerung der Gedächtnisleistung

„Konzentration für Kids“ vom Studienkreis DÜW bietet Schülern von der 1. bis zur 6. Klasse an drei einzelnen Terminen die Möglichkeit, sich von 11 bis 13 Uhr spielerisch mit Strategien zur Steigerung der Gedächtnisleistung vertraut zu machen (1 Euro) Termine: 7. / 21. Juli und 4. August. Treffpunkt: Studienkreis DÜW, Leopoldstraße 4.

Infowww.jukib.de oder E-Mail: ferienprogramm@bad-duerkheim.de oder JuKiB Kurbrunnenstr. 21, 67098 Bad Dürkheim

Info

www.jukib.de oder E-Mail: ferienprogramm@bad-duerkheim.de

oder an JuKiB, Kurbrunnenstr. 21, 67098 Bad Dürkheim