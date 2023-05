Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jede Menge strahlende Gesichter waren am Freitagmittag bei der Einweihung der neuen Spielgeräte auf dem Pausenhof des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) in Bad Dürkheim zu sehen. Möglich gemacht hatte es dessen Förderkreis mit einer Spende in Höhe von 74.000 Euro.

Schulleiter Armin Rebholz bedankte sich bei der Förderkreis-Vorsitzenden Monika Adamek. Die wiederum erinnerte daran, dass der Schulhof in zwei Schritten gestaltet wurde. „Vor drei