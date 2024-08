Die Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim ist ins zweite Halbjahr gestartet. Kursangebote machen unter anderem ihre Außenstellen Kirchheim-Bissersheim und Dirmstein. Deren Leiterin Doris Porwitzki erklärt die Besonderheiten.

Das kreisweite Programm ist erhältlich in allen örtlichen Volkshochschulen und online unter www.kvhs-duew.de. Dort werden die mehr als 600 Kurse, die von rund 300 Dozentinnen und Dozenten geleitet werden, ausführlich beschrieben, versichert die Verwaltung des Landkreises Bad Dürkheim. Von „Die Pfalz in Kunst und Literatur“ über „Yoga in der Mittagspause“, Sprachkurse im Schnellverfahren oder „Erste Hilfe am Hund“ bis hin zu „Tanzen ist Träumen mit den Beinen“ sei für jeden etwas dabei.

Zur Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad Dürkheim gehören die Volkshochschulen Bad Dürkheim, Grünstadt Haßloch, VG Deidesheim, VG Freinsheim, VG Leiningerland, VG Lambrecht, VG Wachenheim und die Offene Kreativ-Werkstatt Bad Dürkheim. Eine Außenstelle der VHS Leiningerland ist die von Doris Porwitzki geleitete VHS Kirchheim-Bissersheim/ Dirmstein. Sie bietet bis zum Jahresende 73 Kurse: drei in Bissersheim, sieben in Dirmstein, drei in Gerolsheim, zwölf in Großkarlbach und 46 in Kirchheim. Hinzu kommen laut Porwitzki zwei Online-Kurse.

Wirtschaftsenglisch üben

Neues gibt es ihr zufolge insbesondere in Dirmstein. „Dort werden nun zwei Kurse in Business-Englisch angeboten, bei denen es an jeweils fünf Abenden darum geht, E-Mails und Anrufe richtig verstehen zu können“, erläutert die ehrenamtliche VHS-Leiterin. Im Kurs würden typische Fehler behandelt, die beim Verstehen oder Formulieren entstünden, wenn nur Schulenglisch vorhanden sei. „Viele Absender und Adressaten im internationalen Geschäft kennen Englisch nur als Fremdsprache. Neben nicht immer ausreichenden Sprachkenntnissen tragen dann auch kulturelle Unterschiede, etwa bei Schreibstil oder Höflichkeitsfloskeln, zu sprachlichen Missverständnissen bei. Die Kurse sollen daher nicht nur typische Fehlerquellen verdeutlichen, sondern auch Tipps geben, wie man selbst richtig verstanden wird.“

Neu in Dirmstein ist auch ein Italienischkurs für absolute Anfänger. Er ergänzt das Angebot „Italienische Sprache und Kultur in Hits und Volksliedern“, über das die RHEINPFALZ und das SWR-Fernsehen berichtet haben. Italien steht erneut am 14. Dezember in Großkarlbach auf dem Programm. Dann soll in der Reihe „Mediterranes Kochen“ ein typisch italienisches Weihnachtsmenü zubereitet werden. Weitere Themen der jeweils samstags stattfindenden Kochveranstaltungen sind spanische Tapas sowie Menüs aus der griechischen, provenzalischen, portugiesischen und orientalischen Küche.

Fremdsprachenkurse sind ein Schwerpunkt der VHS-Außenstelle Dirmstein. Foto: imago images/IlluPics

Um praktisches Ernährungswissen geht es auch in Kirchheim: An fünf einzeln belegbaren Abenden wird vermittelt, wie sich Erkenntnisse aus der Traditionellen Chinesischen Medizin für einen gesunden Speiseplan nutzen lassen. So widmet sich ein Abend dem Thema „Erkältungszeit – Vorbeugung und Hilfe aus dem Kochtopf“. Zu den gefragten Angeboten in den beiden Außenstellen gehören die Sprachkurse: Italienisch, Englisch, Französisch und Spanisch, jeweils für Anfänger und Fortgeschrittene.

Yoga, Pilates und Qi Gong

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entspannung. Es werden laut Porwitzki 13 Yogakurse tagsüber oder nach Feierabend angeboten. Ein besonderer Clou seien die 30-minütigen Mittagspausenkurse. Jeweils montags und donnerstags zeigt eine Dozentin online, aber live zugeschaltet, Übungen, die einem helfen sollen, einen stressigen Arbeitstag zu bewältigen. Neu ist ein Abendkurs in Qi Gong in Bissersheim. Der bisherige Qi-Gong-Kurs mittwochvormittags in Dirmsteiner Parks wird fortgeführt. In 15 Kursen geht es in den genannten Dörfern darüber hinaus um die körperliche Fitness, wenn Wirbelsäulengymnastik, Pilates und Tibofitness auf dem Programm stehen.

„Übungstechniken zum Erhalt der Sehkraft“ heißt ein weiteres Seminarangebot. Porwitzki: „Mit zunehmendem Alter, etwa ab 40 Jahren, fällt es oft schwerer, in der Nähe scharf zu sehen. Ursache dafür ist vor allem die nachlassende Kraft des Ziliarmuskels, eines kleinen Muskels in unserem Auge, der für die korrekte Einstellung unserer Linse zuständig ist. In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden, wie sie selbst ihre Ziliarmuskeln trainieren können.“

Elektrolabor für Kinder

Intensiv genutzt wird der Computerraum der VHS in Kirchheim. Dort geht’s in 14 Kursen um Standardprogramme, Webseitengestaltung, Bildbearbeitung sowie die Handhabung von Smartphone und Tablet. „Wir haben drei Nachmittage reserviert, an denen unser Dozent in kleiner Runde auf individuelle Probleme und Fragen zur Nutzung von Android-Geräten eingeht“, kündigt Doris Porwitzki an. Abgerundet wird das Programm der beiden Außenstellen mit zwei Aquarellkursen und dem „spannenden Elektrolabor“ für Kinder zwischen neun und 13 Jahren.

Die KVHS Bad Dürkheim weist darauf hin, dass sie bei Bedarf spezielle Kurse für Gruppen einrichten kann. Wenn Bekannte beispielsweise gemeinsam asiatisch kochen lernen möchten, können sie sich an die KVHS wenden, die dann, wenn möglich, für einen entsprechenden Kurs samt Dozent sorgt. Auch der Computerraum in Kirchheim kann entsprechend genutzt werden.

Noch Fragen?

Informationen und Anmeldemöglichkeiten im Internet unter www.kvhs-duew.de oder telefonisch bei der VHS der Verbandsgemeinde Leiningerland, Telefon 06359 8001-4042 (Uwe Goschi), E-Mail: vhs@VG-L.de.