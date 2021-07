Die Pfarrei Heiliger Johannes XXIII, Lambrecht, lädt für 8. August zur Cyriakus-Wallfahrt in Lindenberg ein.

Über dem Ort Lindenberg steht im Wallgraben der untergegangenen Lindenburg die Wallfahrtskapelle zum heiligen Cyriakus, der zu den vierzehn Nothelfern zählt und als Schutzpatron der Winzer gilt. Er war Diakon in Rom und starb dort um 304 den Märtyrertod. Die katholische Kirche gedenkt seiner am 8. August. Am Sonntag vor oder nach diesem Datum findet die Wallfahrt zu Ehren des Heiligen statt, bei der die Winzer aus den naheliegenden Weinorten ihrem Schutzpatron die ersten reifen Trauben bringen und damit die Cyriakus-Statue schmücken.

Nachdem im vergangenen Jahr die Cyriakus-Wallfahrt trotz Pandemie und Hygieneregeln große Resonanz gefunden hat, hat sich die Pfarrei in Lambrecht entschlossen, die Wallfahrt auch in diesem Jahr wieder durchzuführen. Das Wallfahrtsamt steht unter dem Thema „Weinen an der Klagemauer“. Pfarrer Franz Neumer zelebriert den Festgottesdienst zusammen mit Kaplan Matthias Schmitt, Referat Ministrantenseelsorge, der die Festpredigt hält. Die Frühmesse sowie das Begegnungsfest entfallen.

Die Feier beginnt am Sonntag, 8. August, um 10 Uhr vor der Kapelle. Die Teilnehmerzahl ist auf 125 begrenzt. Anmeldung im Pfarrbüro Lambrecht, Telefon 06325/396 (Montag, 15 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr).