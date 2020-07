Die traditionelle Cyriakus-Wallfahrt an der Lindenberger Cyriakus-Kapelle wird am Sonntag, 8. August, trotz der Corona-Pandemie gefeiert. Allerdings müssen der Einschränkungen wegen einige Opfer gebracht werden.

In der katholischen Kirche ist der 8. August der Gedenktag für den Heiligen Cyriakus. In Lindenberg wurde um 1530 im Wallgraben der ehemaligen Lindenburg eine Kapelle gebaut, die ihm geweiht wurde. Zu dieser führt alljährlich am Sonntag vor oder nach dem 8. August eine Wallfahrt, bei der Winzer die Statue des Heiligen Cyriakus – unter anderem ihr Schutzpatron – mit den ersten reifen Trauben schmücken, ihm für Wohltaten danken und ihn um eine gute Ernte bitten. Zur Wallfahrt gehören eine Frühmesse, ein Wallfahrtsamt und ein Begegnungsfest.

Die Pfarrei Heiliger Johannes XXIII habe sich nach langem Überlegen entschlossen, die Wallfahrt trotz Pandemie nicht ausfallen zu lassen, teilen Leitender Pfarrer Franz Neumer und die weiteren Verantwortlichen der Pfarrei mit. Allerdings wird sie sich auf ein Wallfahrtsamt um 10 Uhr an der Cyriakus-Kapelle beschränken.

Für das Wallfahrtsamt gelten genaue Regeln. So dürfen nur 125 Personen teilnehmen, deshalb ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Sitzgelegenheiten müssen mitgebracht werden, es stehen keine Toiletten zur Verfügung, die Kommunion wird am Platz ausgeteilt und die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden.

Pfarrer Neumer wird der Festgottesdienst halten, der unter dem Motto „Freiheit – Lebensgestaltung“ steht. Pater Gerd Hemken, Rektor des Herz-Jesu-Klosters, hat die Festpredigt übernommen. Musikalisch gestaltet wird die Feier von Mitgliedern des protestantischen Posaunenchors Soli Deo Gloria aus Appenthal.

Anmeldung