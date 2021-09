Rund 160 ältere Personen haben am 8. September im Impfzentrum Bad Dürkheim die Möglichkeit genutzt, ihren Impfschutz auffrischen zu lassen: Schon kurz vor Beginn um 12 Uhr hatte sich eine kleine Schlange vor der Salierhalle gebildet.

„Es hat uns sehr gefreut, dass es so gut angenommen wurde“, sagt Impfzentrumkoordinator Arno Fickus. Insbesondere für Personen über 80 Jahren, deren letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt, macht das Impfzentrum im September an mehreren Tagen ein Angebot zur „Drittimpfung.“

„Ich empfehle, dieses Angebot wahrzunehmen“, sagt Silke Basenach, Leiterin des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. „Gerade bei älteren Personen, deren Impfung schon länger zurückliegt, ist der Impfschutz weniger ausgeprägt.“ Im Bereich des Gesundheitsamts (Kreis Bad Dürkheim und Neustadt) gebe es glücklicherweise bislang nur wenige Impfdurchbrüche, also Corona-Infektionen trotz Impfung. An anderen Orten seien aber schon wieder vermehrt Infektionen bei älteren Personen trotz Impfung festgestellt worden. „Die Auffrischung ist also sinnvoll“, sagt Basenach.

Das Impfzentrum Bad Dürkheim bietet die Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer wieder am 15., 17., 20. und 21. September jeweils von 12 bis 19 Uhr an. Es ist keine Terminvereinbarung notwendig. Die letzte Impfung muss mindestens sechs Monate zurückliegen.

Alternativ sind Auffrischungsimpfungen beim Hausarzt möglich und werden von Mobilen Impfteams in Einrichtungen durchgeführt.