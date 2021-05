Vor allem Hundezüchter verzeichnen eine übergroße Nachfrage nach einem vierbeinigen Sozialpartner in der Corona-Pandemie. Teils werden horrende Preise für Welpen geboten. Warum Tierschützer trotzdem oft ein trauriges Wiedersehen befürchten.

Wie oft er dieser Tage nach Hundewelpen gefragt wird, kann Herbert Klemann kaum noch zählen: „Das fing mit Corona an und wurde in den Lockdowns dann extrem.“ Als Vorsitzender des Verbandes für das deutsche Hundewesen (VDH) im Landesverband Rheinland-Pfalz vermittelt er nicht selbst, sondern vertritt etwa 50 Hundezuchtvereine, die gemeinsam um die 200 Rassen züchten. Den Wunsch nach einem tierischen Sozialpartner kann er – wie sollte es auch anders sein – gut verstehen. Aber Klemann macht sich auch große Sorgen: „Hunde sind kein Spielzeug für kleine Kinder. Und wer nur temporär im Homeoffice ist, muss irgendwann wieder raus und arbeiten gehen.“

Und was ist mit dem Hund? Der sitzt dann nicht selten erstmals allein in der Wohnung und fühlt sich verlassen. „Aber viele Leute sind verantwortungslos und wollen gerade trotzdem um jeden Preis einen Hund“, erklärt Klemann. „Dabei sind wir doch nicht beim Bäcker, der täglich noch mehr Brötchen produziert.“ Ein guter Züchter müsse es schon sein, wenn man es mit dem Wunsch nach einem Tier ernst meine. Und das aber bitte auf Dauer: „Man muss doch genau überlegen, was passiert, wenn man wieder in den Urlaub fahren und alles machen kann.“

Schwarze Schafe unter Züchtern

Aber auch unter den Tierhändlern seien schwarze Schafe nicht so selten, warnt der Zuchtexperte. „Sie gehen sozusagen auf Masse, das ist also ein Vermehren statt Züchten“, stellt Klemann bitter fest. Vermeintliche „Designerrassen“ entpuppten sich oft als planlos zusammengekreuzter Mischling – aber nicht selten

muss der neue Besitzer bis zu 1000 Euro zahlen.

Auch wilde Hunde aus dem Ausland werden laut Dachverband teuer verkauft. Ein guter Züchter im Verband werde dagegen regelmäßig vom Zuchtwart überprüft. Klemann: „Er nimmt die Wurfstätte ab und achtet darauf, dass der Züchter wirklich Ahnung hat.“ Welpen werden kontrolliert, Besonderheiten wie ein Nabelbruch müssen ins Protokoll aufgenommen werden. Umgekehrt muss Klemann bisweilen sogar den Züchtern einen guten Rat geben, wenn diese bemerken, dass ein Interessent noch nie einen Hund hatte und keine Ahnung davon hat, wie er mit dem Tier umgehen muss.

Hunde mit schlimmen Erfahrungen

Im Tierheim Haßloch machen sich die Ehrenamtlichen Gedanken, wie es nach den Corona-Lockdowns wohl bei ihnen aussehen könnte. „Der Bumerang kommt bestimmt“, befürchtet Leiterin Nicole Fützenreiter. Selbst habe das Tierheim nur zwei Hunde vor Ort, sozusagen als Notfälle. „Ich sage immer: Man muss seine persönlichen Grenzen kennen, also auch wir.“ Damit meint die Tierheimleiterin, dass kein ausgebildeter Hundetrainer fest im Team ist, und darum keine Hunde von privat aufgenommen werden.

Ein Mischling habe „sehr schlimme Erfahrungen mit Menschen gemacht“, gehe aber jetzt mit vier unterschiedlichen Leuten Gassi, weil nur wenige mit ihm klarkämen. Bei Max, dem zweiten Terriermischling, habe der Haßlocher Verein den Kollegen in Speyer geholfen. Sein Besitzer, ein älterer Herr, habe erst ins Krankenhaus gemusst und dann ins Pflegeheim. Auch hier sei Max „entspannter, wenn ein souveräner Zweithund dabei ist“. Bei im Lockdown „spontan“ angeschafften Hunden befürchtet die Expertin ebenfalls, dass es zu Verhaltensauffälligkeiten kommen kann, wenn Welpen nicht richtig ausgebildet und mit dem Halter zusammen trainiert werden.

Trend mit vielen Risiken

Das Tierheim Haßloch ist gut vernetzt mit der Hundehilfe Pfalz, anderen Vereinen und der Sammelstelle für Tiere in Not, hat aber selbst eher Katzen in Vermittlung. „Mit ihnen ist es zwar etwas einfacher“, sagt Fützenreiter. Aber auch Einsätze in „Messi-Haushalten“ habe sie schon erlebt, wo immer mehr Tiere gehortet werden, bis alles dreckig und verwahrlost ist und die Halter die Kontrolle komplett verlieren. „Oder sie ziehen aus und lassen alles zurück“, sagt Fützenreiter. Bei Kleintieren macht sie sich ebenfalls Sorgen, denn auch ausgesetzte Kaninchen oder Meerschweinchen sind ihrem Team und ihr nicht fremd.

Bei der Tierhilfe Bad Dürkheim-VG Freinsheim liegt ebenfalls das Hauptaugenmerk in der Vermittlung auf Katzen. Aber: „Man merkt, dass die Nachfrage groß ist“, sagt Claudia Stadtmüller über den fragwürdigen Trend zum Corona-Hund. Was nach Modeerscheinung klingt, birgt aber aus ihrer Sicht viele Risiken: „Es ist nur zu hoffen, dass die Leute so vernünftig sind, die Tiere später nicht auszusetzen.“ Bei der Frage nach einem Hund vermittelt die Tierhilfe die Ratsuchenden weiter an Vereine, Pflegestellen und kundige Privatpersonen. Doch auch die Katzen aus den kontrollierten Pflegestellen werden, obwohl sie als Freigänger bekannt sind, vor Fehlern der Halter bewahrt. Ein Schutzvertrag wird abgeschlossen – wie in Haßloch auch. Und die Tierschützer kommen durchaus zum Kontrollbesuch vorbei: „Und wenn es nicht klappt oder die Chemie einfach nicht stimmt, dann geht es eben so nicht.“