Leere Alkoholflaschen, jede Menge Plastikmüll und Unrat: Typische Hinterlassenschaften einer Corona-Party, die unsere Leserin Johanna Gütermann im Haßlocher Wald entdeckt hat. Solche Zeugnisse von Verstößen gegen die nächtliche Ausgangssperre sieht man auch andernorts im Außenbereich häufig. Was kann die Ordnungsverwaltung da unternehmen?

Im Waldbereich arbeite das Ordnungsamt mit den Jägern, den ehrenamtlichen Feldschützen sowie dem Revierförster zusammen, so Marcel Roßmann, Sprecher der Gemeindeverwaltung Haßloch, auf Anfrage. Fallen dort gravierende Verstöße gegen die Corona-Regeln auf, würden Ordnungsamt oder Polizei umgehend informiert. Nach der aktuellen Rechtslage dürfen im Freien nur ein Hausstand sowie eine weitere Person eines zweiten Hausstandes zusammenkommen. Ein Ausflug oder Picknick im Familienbund – wenn alle aus einem Haushalt stammen plus maximal einer weiteren Person, aber nicht mehr als insgesamt fünf Leute – sei also zulässig, erläutert Roßmann.

Die Fotos unserer Leserin sehen nach Einschätzung der Verwaltung „in der Tat nicht nach Picknick aus, sondern nach einer Outdoor-Feier mit vermutlich mehreren Personen aus mehreren Hausständen“. Das sei zweifelsohne untersagt, lasse sich aber nicht mehr zurückverfolgen. Solche Zusammenkünfte könnten nur geahndet werden, wenn die Feiernden persönlich angetroffen werden.

„Lassen uns nicht an der Nase herumführen“

In diesem Fall wäre laut Verwaltung in jedem Fall ein Platzverweis ausgesprochen worden. Bei „beratungsresistenter Uneinsichtigkeit oder im Wiederholungsfall“ werde auch ein Bußgeldverfahren über die Kreisverwaltung eingeleitet. „In erster Linie geht es uns aber weiterhin um Aufklärung, denn nach den zuletzt stets neu angepassten Regeln, die sich je nach Inzidenz regional unterscheiden, ist vielen gar nicht wirklich bewusst, was erlaubt ist und was nicht“, erläutert Fachbereichsleiterin Christine Behret. „Doch an der Nase herumführen lassen wir uns nicht. Wer bewusst oder mehrfach gegen die Regeln verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen“, so Behret weiter.

Unabhängig von Corona sind die Müllhinterlassenschaften aus Sicht der Verwaltung problematisch. Wer im Wald Getränke oder Speisen zu sich nimmt, sollte den Müll auch wieder mitnehmen oder in aufgestellten Mülleimern entsorgen. „Essens- und Getränkereste sind nicht nur ein unschöner Schandfleck in der Natur, sondern auch eine potenzielle Gefahr bei der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest“, warnt die Verwaltung. Denn auch über Essensabfälle könnten sich Wildschweine infizieren.

Insgesamt „umsichtiges Verhalten“

Insgesamt attestiert der Fachbereich „Bürgerdienste“ den Bürgern sowie allen Akteuren im Einzelhandel und der Gastronomie aber ein „umsichtiges Verhalten in Bezug auf die Corona-Regeln“. Wenngleich die Dauer des inzwischen mal mehr, mal weniger harten Lockdowns sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich „an der Substanz kratzt“.