Im Pflegeheim Haus Maximilian hat es am Mittwoch 91-mal pieks gemacht. So viele Bewohner und Mitarbeiter haben die erste von zwei Impfungen gegen Covid-19 erhalten. Es war ein besonderer Moment, als die erste Spritze aufgezogen wurde, denn das Haus hat einen Corona-Ausbruch hinter sich und im Vorfeld der Impfaktion eine große organisatorische Leistung vollbracht.

„Ich bin so aufgeregt.“ Dieser Satz ist am Mittwoch unter den meist weiblichen Mitarbeitern des Dirmsteiner Altenheims mehrfach zu hören. Verständlich. Fast ein ganzes Jahr lang hat das neuartige Coronavirus besonders die Senioren und Pflegekräfte bedroht. Vor zwei Monaten schlug es tatsächlich zu: 25 Bewohner und 18 Mitarbeiter infizierten sich vermutlich gegenseitig, vier Senioren starben in der Folge. Jetzt naht der Schutz vor einem weiteren Ausbruch in einer unscheinbaren blauen Transportbox, die den aufgetauten Biontech-Impfstoff enthält.

Pünktlich um 13.45 Uhr kommt er in Begleitung zweier Rotkreuz-Mitarbeiter im Haus Maximilian an und wird im Kühlschrank verstaut, bis der Grünstadter Apotheker Ralf Gliem ihn nach Vorschrift sorgsam verdünnt und auf die Spritzen zieht. Pro Flasche dauert das eine Viertelstunde. „Wenn die Spritzen gut skaliert sind, ist es möglich, sechs statt nur fünf Impfdosen aus einer Flasche zu bekommen“, sagt er. Nachdem Gliem sich freiwillig meldete, hat ihn das Bad Dürkheimer Impfzentrum nun nach Dirmstein geschickt. Ebenso die Dirmsteiner Ärzte Sarah Knödel und Stefan Burckhart, die wenig später mit fünf Helferinnen erscheinen.

Zwei Tage Muskelschmerzen

Im Bewegungsraum des Heims, wo alles für den besonderen Pieks vorbereitet ist, klärt die Allgemeinmedizinerin Knödel die Pflegekräfte über Impfausschlusskriterien und mögliche Reaktionen des Körpers auf. „Zwei Tage Muskelschmerzen, das haben fast alle“, meint sie und warnt vor Sport und heißem Vollbad in den nächsten 24 Stunden. „Wird man durch die Impfung ansteckend?“, will jemand wissen. „Nein, das ist ausgeschlossen“, sagt Knödel.

Sie impft nach Absprache mit dem Gesundheitsamt übrigens auch diejenigen, die schon mal einen positiven Corona-Befund hatten und Antikörper gebildet haben. In zwei Heimen des Trägers WBG dagegen, zu dem das Lambsheimer Lamundisstift gehört, waren die Ärzte dazu laut WBG-Geschäftsführung nicht bereit.

Die einzige Bewohnerin im Saal ist die 84-jährige Margret Hornung, denn sie ist Bewohnerfürsprecherin und soll die erste sein, die im Haus Maximilian den Corona-Schutz erhält. Wenn danach alle impfwilligen Mitarbeiter „verarztet“ sind, wird das Impfteam von Zimmer zu Zimmer gehen und sich um die anderen Bewohner kümmern. Dort warten bereits Angehörige, die dabei sein wollen oder die mittels Vollmacht der Impfung zustimmen müssen. Die meisten haben sich draußen vor der Tür einem Corona-Schnelltest unterzogen.

Pflegeteam im Ausnahmezustand

Die Leiterin der Seniorenresidenz, Christine Paradies, hat an dem Tag überall ihre Augen und Ohren, um einzugreifen, wenn irgendwo etwas fehlt oder koordiniert werden muss. Sie ist froh, innerhalb einer Woche einen Termin für die Impfaktion bekommen zu haben. Die Vorbereitungen darauf seien immens, sagt sie und verrät, dass ihr Pflegeteam den Corona-Ausbruch wegen des ständigen Arbeitens am Limit noch gar nicht verdaut hat.

870 Formularseiten habe man ausdrucken, sortieren und ausfüllen lassen müssen, sagt Paradies: Aufklärungsbögen beispielsweise und den sogenannten Laufzettel, der für jeden Teilnehmer das gesamte Impfprozedere dokumentiert. Die beiden Helfer des DRK-Kreisverbands Bad Dürkheim passen gut auf, dass sie am Ende alle Laufzettel beisammen haben, denn alles muss genau festgehalten und geprüft werden.

Für Kai Falke und Dominik Decker ist es der erste Einsatz dieser Art. Gegen 15 Uhr weiß Falke bereits, worauf bei folgenden Impfaktionen zu achten ist: „dass die Räume klar definiert sind“, sagt er. Denn plötzlich gibt es einen Moment der Verwirrung: Wo ist der Ort, an dem sich die Geimpften zur Beobachtung noch eine Viertelstunde aufhalten können? Und: Beim nächsten Mal sollen zwei Apotheker mitmachen, denn Ralf Gliem kann gar nicht so schnell die Impfdosen vorbereiten, wie Mitarbeiter mit FFP2-Masken im Gesicht sich in der Schlange im Flur anstellen.

Nicht alle lassen sich impfen

Ja, plötzlich ist es bedenklich voll im Erdgeschoss der Einrichtung. Jemand benutzt das Wort „chaotisch“, aber muss das wirklich sein? Sind wir im Umgang mit der Pandemie nicht alle Lernende? Ein Gutes hat die Situation jedenfalls: Impfbefürworter und Impfskeptiker kommen ins Gespräch. „Ich fühle mich mit der Entscheidung überfordert“, sagt eine Altenpflegerin, die aber wenigstens hören will, was die Ärztin sagt. Sie würde mit der Impfung gern noch warten. „Ich mag deswegen nicht bedrängt oder verurteilt werden“, sagt sie und wehrt den spöttischen Spruch ihres Gegenübers ab.

Heim- und Pflegedienstleiterin Paradies ist nicht glücklich darüber, dass 40 Prozent ihres Personals erst einmal nicht an der Impfaktion teilnehmen wollen oder aus medizinischen Gründen nicht teilnehmen können. Aber solange nicht feststehe, ob die Impfung nur dem Selbstschutz dient oder auch verhindert, dass man selbst zum Überträger wird, will sie nicht vorschnell für die Impfpflicht für Pfleger plädieren.

Lambsheimer Pflegeteam sehr zufrieden

„Ich weiß nicht, was das heißen soll, wenn dauernd vom ,holprigen Start’ gesprochen wird. Bei uns hat das alles dank dem Deutschen Roten Kreuz super geklappt.“ Der das sagt, heißt Ulrich Heberger und ist Geschäftsführer der Wohnbetriebsgesellschaft Maxdorf, zu der fünf Seniorenheime in der Vorderpfalz gehören, darunter das Lamundisstift in Lambsheim. Alle fünf Häuser haben die erste Impfrunde hinter sich und können laut Heberger nur Positives über Organisation und Ablauf berichten.

Ihm zufolge wurden 80 Prozent der Bewohner und 70 Prozent des Personals gegen eine Infektion mit dem Coronavirus geimpft. Die hohe Impfbereitschaft in den Teams führt Heberger auf den Vortrag eines Arbeitsmediziners im Vorfeld der Aktion zurück. Was er den Zuständigen in den Gesundheitsbehörden dringend ans Herz legt: „Jemand muss die impfenden Ärzte auf einen gemeinsamen Stand bringen, damit klar ist, ob Menschen, die schon mal positiv auf das Virus getestet wurden, geimpft werden oder nicht.“

Nicht so zufrieden ist Uwe Stahl vom Caritas-Altenzentrum St. Magdalena in Bobenheim-Roxheim. Der für 7. Januar vereinbarte Impftermin in seiner Einrichtung sei einen Tag vorher vom Roten Kreuz abgesagt worden, berichtet er. Das sei angesichts des Riesenaufwands für das Heim sehr ärgerlich. Schon die Kommunikation zur Terminvereinbarung sei äußerst schwierig gewesen. „Dann hieß es, es sei kein Impfstoff da, und als er doch da war, fehlte es an einem Apotheker.“ Das Pflegeheim im Pfalzring soll nun am 18. Januar bedient werden. Erfreulich ist für Heimleiter Stahl, dass die Impfquote in der Belegschaft bei 75 Prozent liege. „Und der Rest besteht nicht nur aus Impfverweigerern“, sagt er. Da seien auch medizinisch begründete Fälle dabei.

Das Johanniter-Haus in Kleinniedesheim wartet noch auf den Besuch eines mobilen Impfteams. „Alle vorgegebenen Kriterien wurden erfüllt, die zur Vergabe eines Termins nötig sind“, berichtet die Regionale Marketingbeauftragte der Johanniter Seniorenhäuser GmbH, Theresa Reuther.