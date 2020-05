Die Anzahl der Arbeitslosen hat sich auch im Landkreis Bad Dürkheim erhöht. Laut Arbeitsagentur waren im April 3075 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 12,6 Prozent mehr als im März und 25,4 Prozent mehr als im April des vergangenen Jahres.

Die Arbeitslosenquote ist nach Angaben der Agentur damit gegenüber dem Vormonat von 3,8 Prozent auf 4,2 Prozent gestiegen. Im April 2019 Jahres lag sie bei 3,4 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice seien in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern 38 zu besetzende Stellen gemeldet worden, so die Agentur mit Sitz in Landau. Das seien 80 weniger als im März und 149 weniger als im April des vergangenen Jahres gewesen.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind laut Agentur im März und April 1143 Anzeigen der Betriebe mit Sitz im Kreis auf Kurzarbeit geprüft worden, darin waren 8274 von Kurzarbeit betroffenen Personen aufgeführt.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau – dieser umfasst die kreisfreien Städte Landau und Neustadt sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße – waren im April 12.573 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 1624 mehr als im Vormonat, was einer Steigerung um 14,8 Prozent entspricht. Sämtliche Alters- und Personengruppen sind von dieser Entwicklung betroffen. Noch ungünstiger sieht die Situation im Vergleich zum Vorjahresmonat aus: Im April 2019 waren 2545 Personen oder 25,4 Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist entsprechend angestiegen: Sie beträgt mit aktuell 4,8 Prozent 0,7 Prozentpunkte mehr als im März. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent.

„Mehr Arbeitslose, weniger offene Stellen und ein sprunghafter Anstieg der Anzeigen über Kurzarbeit zeigen, dass die Auswirkungen der Pandemie am örtlichen Arbeitsmarkt angekommen sind“, sagt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau.