In diesen Tagen gibt es in Baumärkten und Blumenläden wieder Christrosen zu kaufen. Es ist erstaunlich, wie diese kleine, unscheinbare Pflanze es schafft, mitten im Winter Blüten zu treiben. Erstaunlich, wie sie sich gegen die Dunkelheit und die Kälte durchsetzt und blüht, wenn alles andere erstorben scheint. Sie trotzt widrigen Wetterverhältnissen, Schnee und Eis.

Eine Christrose ist für mich ein Zeichen der Hoffnung. Die kalte Jahreszeit wird irgendwann wieder ein Ende haben. Schnee und Eis werden sich zurückziehen. Die Sonne, die in den kurzen Tagen der Wintermonate auch noch wochenlang verhangen sein kann, wird wieder durchkommen und Leben in unsere Gesichter zeichnen.

In der momentanen Situation unserer Welt brauchen wir solche Zeichen der Hoffnung. Täglich erfahren wir, wie Menschen sich gegenseitig bekämpfen. Wie Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen vor Kriegen, Hunger oder absoluter Perspektivlosigkeit. Täglich sind wir selbst der Kälte unserer Welt ausgesetzt, wenn wir am Arbeitsplatz oder in der Schule gemobbt werden, wenn nur die Leistung zählt, wenn Menschen sich von uns abwenden, wenn wir oder uns nahestehende Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen kämpfen müssen, wenn kein Raum für Liebe bleibt, wenn Menschen sich nur noch hinter Masken begegnen dürfen und ängstlich auf ihre 1,5 Meter Abstand schauen.

Adventslied erzählt von Hoffnung

Manchmal wünschte ich mir, dass es gegen die Kälte unserer Welt ein Kraut gäbe. Eine Pflanze, die uns zeigt, dass diese Kälte nicht ewig anhält. Eine Pflanze, die uns auf den Weg zum Frieden und zur Freiheit führt. Eine Pflanze wie die Christrose, die uns mit ihrem Blühen mitten im Winter zum Fragen bringt: Können wir – selbst wenn uns überhaupt nicht danach zumute ist – auch in der Trauer und Kälte dieser Welt noch blühen oder zumindest von einer Hoffnung leben, die uns trägt und stärkt und warm ums Herz macht?

Vielleicht ist diese Hoffnung aber auch schon längst gewachsen? Das Adventslied „Es ist ein Ros entsprungen“ erzählt davon:

„Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß; mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis. Wahr' Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd' und Tod.“ (Evang. Gesangbuch 31,3)