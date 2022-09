Auf seiner Radtour nach Rom hat der Haßlocher Pfarrer Friedrich Schmidt-Roscher am Donnerstag das Zwischenziel Comer See erreicht.

Wie beim Giro d’Italia oder der Tour de France gibt es auch auf der Radreise Schmidt-Roschers einen Ruhetag. Ziel der Fahrt ist es, Spenden zu sammeln, die Geflüchteten zugute kommen werden. Schmidt-Roscher will sie dem Hilfsprojekt „Mediterranean Hope“ der Föderation evangelischer Kirchen in Italien übergeben.

Tag sechs verbringt das Team in Dervio am Comer See. Nach 550 Kilometern ist noch nicht ganz die Hälfte der Strecke geschafft, die insgesamt 1300 Kilometer lang ist. Doch der Ruhetag sollte an einem Ort sein, der zum Entspannen einlädt. Was in Dervio am Comer See eindeutig der Fall ist. Ausschlafen, baden und bummeln war angesagt. Außerdem Wäsche waschen und Fahrradkette reinigen.

„Ein grandioses Gefühl“

Der Mittwoch sei der bisher anstrengendste Tag gewesen, erzählt Schmidt-Roscher. Die Tour führte über den 2117 Meter hohen Splügen-Pass. Oben war es fünf Grad kalt, und es nieselte. „Es war sehr anstrengend, aber dennoch ein grandioses Gefühl“, so der Pfarrer. Nach dem Pass folgte eine 25 Kilometer lange Abfahrt, zum Glück eine Fahrt in die Sonne. Bereits nach kurzer Zeit sei es wieder trocken gewesen. „Die Beine sind schwer, aber wir sind alle mächtig stolz und dankbar, dass wir den Splügen-Pass geschafft haben“, kommentiert der Haßlocher die Erfahrung.

Zu den bisher beeindruckendsten Erlebnissen gehörten die Begegnungen in Zürich, berichtet Schmidt-Roscher. Zufällig traf die Gruppe dort den Pfarrer des Großmünsters, der sie in die Sakristei führte. Diese hat einst auch der Schweizer Reformator Huldrych Zwingli genutzt. Außerdem ist dort eine Erstausgabe der Zürcher Bibel von 1531 zu sehen.

Bei der Charity-Tour bezahlen Sponsoren für jeden gefahrenen Kilometer und Höhenkilometer einen selbst festgelegten Betrag.

Info

Infos über die Tour unter www.fritzfahrrad.de.