Hassloch. Wie in all den vergangenen Jahren nahm die Ponyfarm „Die Pfalz“ aus Haßloch am Landes-Fohlen-Championat des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar teil. Allerdings fehlte diesmal ein wenig das Glück.

Dieses Jahr schickte die Ponyfarm zwei Dartmoorpony-Hengstfohlen und ein New-Forest-Hengstfohlen in den Wettbewerb im Landgestüt Zweibrücken. Die Bewertungen nahmen dieses Mal Richter der Zuchtverbände Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern vor. „Leider gelang es der Ponyfarm in diesem Jahr nicht, wie in den drei vorhergegangenen Jahren den Landes-Sieger zu stellen“, erklärte Senior-Chef Ulrich Tettenborn.

Mit dem Fohlen „Pfalz-Forest-Danger“, einem Nachkommen der Stute „Pfalz-Forest-Usiris“, reichte es am Ende mit 8,25 von 19 möglichen Punkten nur für den zweiten Platz. Der Landessieg ging dagegen an eine Züchterin aus dem Hunsrück mit ihrem Dartmoorpony-Fohlen. Der Ponyfarm bleibe daher nur der Trost, dass „das Siegerfohlen einen Dartmoorpony-Hengst der Ponyfarm zum Vater hat“, wie Ulrich Tettenborn mitteilte.