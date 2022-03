Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine regt die CDU-Fraktion Haßloch an, auch Verbindungen zu anderen Ländern außerhalb der westlichen Bündnisse zu stärken. Konkret geht es der Fraktion um die Gemeinde Filipowa in Serbien. Die Verwaltung solle Gespräche aufnehmen und prüfen, ob es Möglichkeiten der Kooperation in Form einer Gemeindepartnerschaft oder Gemeindefreundschaft gibt, und ob dies von serbischer Seite gewünscht wird, beantragen die Christdemokraten. Dies könne ein Beitrag zur Völkerverständigung sein. Zu Filipowa habe Haßloch eine Vielzahl von Verbindungen, da aus dem Ort nach dem Zweiten Weltkrieg viele Flüchtlinge in die Pfalz kamen. Auch heute gebe noch Verbindungen. Die Donaudeutschen, ein wichtiger und aktiver Haßlocher Verein, in dem sich unter anderem Zeitzeugen sowie deren Nachkommen organisiert haben, verstünden sich als Bindeglied zwischen den Völkern und als Mahner für ein Europa in Frieden und Freiheit, heißt es weiter in dem Antrag der CDU.