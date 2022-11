Maximilian Gärtner (30) ist neuer Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Dirmstein. Er hat nach Neuwahlen Ende Oktober das Amt von Jan Storminger übernommen, der nun Beisitzer ist.

Gärtners Stellvertreter sind seinen Angaben zufolge Hans Scherer und Jens Schlüter. Ins Amt des Schatzmeisters wurde Christoph Hedicke gewählt. Der neue Vorsitzende, von Beruf Unternehmensberater, strebt für die Dirmsteiner CDU eine moderne Arbeitsweise an, in der es neben Vorstands- und Fraktionssitzungen auch eine digitale Projektarbeit geben soll. Damit seien die Mitglieder flexibler und könnten ihre vereinbarten Aufgaben effizienter erledigen.

Jan Storminger erklärt seinen Rückzug als Vorsitzender mit den Kommunalwahlen 2024. Er sei der Meinung, dass der Vorsitzende federführend im Wahlkampf sein sollte, und er habe „gewisse Zweifel“ gehabt, ob er das neben dem Fraktionsvorsitz im Gemeinderat erfolgreich für die CDU tun könne. Mit dem frühzeitigen Wechsel an der Spitze bleibe Gärtner nun „genug Zeit, alle Weichen auf die Kommunalwahl 2024 zu stellen, während ich weiter mein Bestes im Rat geben kann“, teilt Storminger mit. Denn eines sei sicher: „Ich bin fest entschlossen, auch künftig für mein Dorf Politik zu machen.“

Der neue Vorsitzende hat eine Zukunftsvision für den Ortsverband: Alles in allem müsse die Dirmsteiner CDU schlagkräftiger werden und mehr Anträge stellen, sagt Gärtner im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Wir sind eine gute Truppe.“ Wichtig sei dem Vorstand unter anderem, „dass Dirmstein kulturell vorangebracht wird“, so Gärtner. Dazu müsse man stärker auf die Vereine zugehen. Auch die Wirtschaftsförderung steht auf dem Aufgabenzettel, hier gehe es vor allem darum, Unternehmen im Ort zu halten. Die Ortskerngestaltung sei ebenfalls ein großes Thema, das werde aber schon in Angriff genommen. Allgemein beklagt Gärtner, der in den Dirmsteiner Ausschüssen für Bauen und Kultur sitzt, den rauen Umgangston in den Gremien. „Das sollte sich ändern.“