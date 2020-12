Die Lambrechter CDU-Fraktionsvorsitzende Silvia Zillich widerspricht der Äußerung des aus der Partei ausgetretenen ehemaligen Ortsvorsitzenden Werner Dietrich, der beklagte, dass seine Arbeit in keiner Weise gewürdigt worden sei. Das sei keineswegs der Fall. Auch von einem „Herausdrängen aus den Ämtern“ könne nicht die Rede sein. Laut Zillich hat die CDU sich nun neu aufgestellt und Unterstützer gewonnen. „Wir sind für die Bürger in den Stadtrat gewählt worden und werden diesen Auftrag bestmöglich weiter ausführen“, so Zillich.