Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Partnerstädte hat Haßloch derzeit: Viroflay in Frankreich, Wolczyn in Polen, Silifke in der Türkei und Gebesee in Thüringen. Geht es nach der CDU, soll eine fünfte hinzukommen: Filipowa in Serbien. In Teilen des Gemeinderats stieß der Vorschlag auf Skepsis.

Neben der konkreten Hilfe in Haßloch und vor Ort in der Ukraine gelte es auch, perspektivisch zu wirken und zur Völkerverständigung beizutragen, begründete Fraktionsvorsitzender