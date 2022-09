Die Lambrechter CDU kritisiert die erneute Absage des Adventsmarkts. Nach Ansicht des Ortsvorsitzenden Andreas Ohler ist der Grund vorgeschoben.

Aus der Presse hätten die Lambrechter Bürger erfahren, dass der beliebte und überörtlich bekannte „Märchenhafte Adventsmarkt“ wie in den zwei Jahren zuvor wohl wieder ausfallen werde. Früher sei im September unter Mitwirkung aller Beteiligten bereits vieles organisiert worden, so Ohler. In diesem Jahr habe es noch kein einziges Treffen der Teilnehmer zur Vorbereitung gegeben, noch seien die Beteiligten um ihre Meinung gefragt worden. Das lasse den Schluss zu, „dass der Adventsmarkt in diesem Jahr mit Absicht ausfallen soll“. Um die Verantwortung seitens der Stadt von sich zu schieben, werde die schon lange geplante Baumaßnahme um die Kirche als K-o.-Kriterium vorgeschoben. Dabei gebe es sehr wohl geeignete alternative Standorte, die mit Aussagen wie „Sicherheitskonzept“ und „Stromversorgung“ schlecht geredet würden. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, zitiert Ohler ein altes Sprichwort.

Die CDU bedauere die einseitige Absage und werde den Bürgermeister 2023 rechtzeitig erinnern, dass ein Adventsmarkt viele Monate vor dem 1. Advent unter Beteiligung aller Mitwirkenden organisiert werden müsse.