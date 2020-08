Nach Ansicht des CDU-Kreisvorsitzenden Markus Wolf müssen die Landesregierung bereits jetzt klare Vorgaben für die Organisation von Weihnachtsmärkten in der Region erarbeiten.

Bei den aktuellen Temperaturen denke man zwar noch nicht an Weihnachten, erklärt Wolf. Man müsse sich aber schon jetzt darauf einstellen, wie mit den Weihnachtsmärkten in der Region umgegangen werden solle. Die Corona-Vorsichtsmaßnahmen müssten eingehalten werden. „Aber mit innovativen Lösungen müssen auch zur Weihnachtszeit Märkte möglich sein“, fordert der CDU-Kreisvorsitzende.

Viele Kommunen, Gewerbetreibende, Schausteller aber auch viele Vereine als Ausrichter oder Beschicker machten sich Gedanken. Ihre Umsätze und damit auch ein großer Teil der Wertschöpfung der Innenstädte hängt laut Wolf von den weiteren Entscheidungen ab. Dass Weihnachtsmärkte nicht in der gewohnten Form stattfinden könnten, stehe wohl außer Frage. „Jetzt liegt es an allen Beteiligten, tragfähige Lösungen zu finden, die auch umsetzbar sind“, erklärt Wolf.

Wolf sieht Land in der Pflicht

Hierzu sei zuerst das Land Rheinland-Pfalz am Zug. „Wir brauchen klare Vorgaben für die kommenden Monate, was möglich ist und was nicht“, sieht Wolf die Landesregierung in der Pflicht. Eines müsse klar sein: „Auch in der Weihnachtszeit werden uns die Corona-Maßnahmen begleiten, Weihnachtsmärkte dürfen nicht zu neuen Hotspots werden.“ Gleichzeitig sehe man schon heute, was gehen könnte: ein Auseinanderziehen der Stände und damit keine Konzentration des Besucheraufkommens auf einen Punkt. Funktionierende Hygienekonzepte würden bei den gerade wieder startenden Hoffesten umgesetzt.

„Wir müssen also viel mehr darüber reden, was gehen könnte, als zu früh abzusagen. Unser Ziel sollte es dabei sein, Weihnachtsmärkte – wo immer möglich – stattfinden zu lassen. Unsere Innenstädte brauchen in der Weihnachtszeit eine gewisse Frequenz. Sonst verlieren wir die Einzelhändler und damit dauerhaft die Attraktivität und Wohnqualität unserer Städte“, weist Wolf aus seiner Sicht auf mögliche Gefahren für die Innenstädte insgesamt hin.