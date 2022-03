Die CDU will erreichen, dass eine Katzenschutzverordnung erlassen wird. Ziel soll die Pflicht sein, Freigängerkatzen zu registrieren und kastrieren.

Die Population freilebender Katzen vergrößere sich auch in Haßloch, begründet die CDU ihren Antrag an die Verwaltung, der auf eine Initiative der JU zurückgeht. Ursache dafür seien nicht kastrierte Freigängerkatzen, die für eine hohe Anzahl an Nachkommen sorgen. Laut Tierschutzorganisation Peta soll es in Deutschland rund zwei Millionen solcher Katzen geben. Dabei handle es sich um domestizierte Tiere, keine Wildkatzen. Somit seien auch ihre Nachkommen für ein Leben in der freien Natur nicht ausgerüstet. Der Nachwuchs leide oft an Krankheiten und Unterernährung und habe ohne menschliche Hilfe nur ein kurze Lebenserwartung.

Das bedeute neben dem Tierleid für Tierheime einen erheblichen Pflegeaufwand, Hygienemaßnahmen, um Ansteckungen zu vermeiden, sowie Kosten für Tierärzte und Medikamente. Die Erfahrungen des Tierschutzvereins Haßloch und Umgebung bestätigten diese Einschätzung. Bei den „Kastrationswochen“ bezuschusse der Verein Tierhalter mit einem Festbetrag.

Viele Tierheime seien überfüllt oder hätten einen Aufnahmestopp verhängt. Die Pflicht zur Registrierung entlaste die Tierheime: Registrierte Katzen könnten schnell an ihre Halter zurückgegeben werden.

In Neustadt gute Erfahrungen

In Deutschland hätten schon 700 Städte und Gemeinden Verordnungen erlassen, die eine Kastrations- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen ermöglichen. Auch Neustadt habe Regelungen erlassen, um die Population nicht kastrierter, freilebender Katzen zu reduzieren und die Tiere zu identifizieren. Erste Erfolge einer solchen Pflicht seien erkennbar. In diesem Zusammenhang wäre die Erhöhung der Fangquoten wünschenswert, so die CDU. Der Tierschutzverein, der Deutsche Tierschutzbund und die Umweltministerin unterstützten ein solches Vorgehen. Mit einer entsprechenden Verordnung könnten das Tierleid und die Überforderung der Tierheime reduziert werden.

Die Verwaltung soll laut CDU-Antrag prüfen, wie und mit welchem Inhalt eine Katzenschutzverordnung erlassen werden kann, mit der die Registrierung und Kastration von Freigängerkatzen verpflichtend wird. Bei den fachlichen Beratungen sollen der Tierschutzverein sowie örtliche Tierärzte und die Amtsveterinärin um Unterstützung gebeten und soll auf die Erfahrung anderer Kommunen zurückgegriffen werden.