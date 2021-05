Silvia Zillich, die erst im September 2020 den Vorsitz der CDU-Fraktion im Lambrechter Stadtrat übernommen hat, tritt zum Monatsende zurück. Auch ihr Stellvertreter Peter Seelmann gibt sein Amt auf. Zum neuen Fraktionsvorsitzenden wählte die CDU Andreas Ohler. Seine Stellvertreterin wird Martina Bundenthal. Sie ist erst seit Februar Mitglied des Stadtrats.

Ohler hatte sich nach einer Sitzung des Ausschusses für Generationen und Familie des Stadtrats am 11. Mai gegenüber der RHEINPFALZ sehr kritisch über seine Fraktion geäußert. „Ich schäme mich für meine Fraktion“, hatte Ohler nach der Sitzung erklärt. Die CDU-Vertreter im Ausschuss hatten dem Vorschlag von Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) zugestimmt, auf dem Bouleplatz beim Gemeinschaftshaus Container für eine Kindertagesstätte aufzustellen. Die CDU hatte sich laut Ohler in der Vorberatung auf andere Varianten geeinigt.

Nach Informationen der RHEINPFALZ hat Ohler die Kritik in einer Online-Sitzung der CDU-Fraktion geäußert. „Der Ärger von Herrn Ohler war letztendlich nicht der ausschlaggebende Grund“ für ihren Rücktritt vom Fraktionsvorsitz, sagt Zillich. Sie habe aus beruflichen Gründen nicht mehr genug Zeit für den Fraktionsvorsitz.

Kommunalaufsicht nimmt Rüge zurück

Zillich berichtet, dass die Zusammenarbeit mit dem Stadtvorstand nicht so gut funktioniere wie erhofft. Müller hat sich an die Kommunalaufsicht gewandt, weil Zillich in einem Antrag Informationen aus einer nichtöffentlichen Stadtratssitzung über das Thema Kindertagesstätte verwendet hatte. Die Kommunalaufsicht hatte Zillich erst eine Rüge angedroht, diese aber zurückgenommen, da Müller das Thema Kindertagesstätte in öffentlicher Sitzung hätte behandeln müssen.

Er habe schon im vergangenen Jahr den stellvertretenden Fraktionsvorsitz abgeben wollen, sagt Seelmann auf Anfrage. Er habe weitergemacht, um Zillich zu unterstützen. „Wir waren ein gutes Team.“ Da nun Zillich aufhöre, trete auch er zurück. Zudem müsse er auf seine Gesundheit achten. Der Ortsverband Lambrecht der CDU hat seit rund einem halben Jahr keinen Vorsitzenden mehr. Es sei schwer jemand für dieses Amt zu finden, erklärt Seelmann.