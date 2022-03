Zwei neue Fußgängerüberwege fordert die CDU-Fraktion Haßloch in einem Antrag unter dem Titel „Sicherheit auf Schulwegen“. Die erste Querungsanlage sollte vom Parkplatz der großen Holzsporthalle über die Raiffeisenstraße führen, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Daniel Mischon. Schüler der Siebenpfeiffer-Realschule Plus und der Fachoberschule benutzten täglich diesen Weg, um von der Schule, Mensa oder Sporthalle an die Bushaltestelle im Schachtelgraben oder an den Bahnhof zu gelangen. Den zweiten Fußgängerüberweg wünscht sich die CDU-Fraktion im Nahbereich Einmündung Viroflayer Straße/Schachtelgraben. Oft komme es in diesem Bereich – gerade bei Schulbeginn oder -ende – „zu gefährlichen Konflikten mit dem Fahrzeugverkehr“. Die CDU-Fraktion beauftragt die Verwaltung zu prüfen, ob an diesen Stellen „ein Fußgängerüberweg oder eine andersartig gestaltete Querungsanlage/Überquerungshilfe“ möglich sei.