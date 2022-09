Im vergangenen Dezember hat Helma Schmitt ihren 90. Geburtstag gefeiert, jetzt ehrte die CDU Haßloch die frühere Landtagsvizepräsidentin für 60 Jahre Engagement in der Partei.

Es war der Höhepunkt des CDU-Ehrungsabends, als die Hilbenhof-„Bauersfra“ erzählte, wie es kam, dass sie 1961 in die CDU eintrat und als erste Frau in den Haßlocher Gemeinderat gewählt wurde. Sie tat es in breitestem Haßlocherisch, „so wie man do noch gered’ hod“. Der „Neu Heinrich“ sei es gewesen, der immer, wenn er am Hilbenhof vorbeikam, zu ihr gesagt habe, „du kenschd doch mol mid gehe in die Sidzung“, gemeint waren die Sitzungen der CDU. Irgendwann „hod mein Hans gesacht, wenn de Neu Heinrich wieder frocht, dann gehschd mid“. Hans, das ist der verstorbene Ehemann von Helma Schmitt. Auf ihre Frage, warum sie mitgehen solle, habe die Antwort gelautet „dass ich mei Ruh’ hab“.

Höchstanschaulich erzählte Helma Schmitt dann, wie sie zur ersten CDU-Versammlung kam – „do warn lauder alde Männer“, wie sie auf Platz fünf der CDU-Liste für den Gemeinderat und dann in den Gemeinderat gewählt wurde. Viel Beifall, allerdings ausschließlich von Frauen, bekam Helma Schmitt, als sie eine der Erkenntnisse ihres langen und erfolgreichen Politikerinnenlebens nannte: „Frauen denken annersch als Männer, Frauen denken e bissel besser als Männer.“ Auch als sie fünf Jahre Landtagsvizepräsidentin war, habe sie weiter die Kühe auf dem Hilbenhof gefüttert und gemolken. „Ich bin immer die gebliewe, wo ich war, und so bin ich heid noch“, sagte die lebhafte 90-Jährige. „Der Kopf funktioniert noch“, nur der Rücken mache Probleme, erzählte Schmitt dann im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Baldaufs Ziehmutter

Charakteristisch für Helma Schmitt seien ihr „offenes Lachen und ihre verschmitzt blickenden Augen“, sagte der Ortsverbandsvorsitzende Thomas Götz. Er nannte nur einige der Positionen und Ämter, die Helma Schmitt innehatte und einige der Ehrungen, die sie erhalten hat. Die Liste war dennoch nicht kurz.

„Das Alter ist dir nicht anzusehen“, beteuerte der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf. Er sei wegen Helma Schmitt gekommen, denn „sie ist ein bisschen eine Ziehmama von mir“. Baldauf lobte die Lebensleistung von Schmitt und erinnerte an ihr Motto: „Wenn Du eine helfende Hand suchst, suche sie am Ende Deines eigenen Arms“. Baldauf ging darüber hinaus auf aktuelle Themen ein, lobte den Landtagsabgeordneten Dirk Herber für seine „hervorragende Arbeit“ im Untersuchungsausschuss zu den Überschwemmungen im Ahrtal und kritisierte, dass die Bundesregierung sich in den vergangenen 20 Jahren „nicht um eine auskömmliche Ausstattung dieser Republik gekümmert hat“. Baldauf kündigte an, „dass wir den Gürtel enger schnallen müssen“.

Viele Ehrungen

Es gab weitere Ehrungen an dem Abend. Für 50-jährige Mitgliedschaft: Georg Elsässer, Karl-Heinz Herrmann, Georg Roth, Alexander Repp und Heinrich Hölzli; für 40 Jahre: Heidi Schantz, Regina Schmitt und Thomas Götz; für 25 Jahre: Karin Hauke, Werner Kamb, Helga Vogt, Gudrun Götz, Ulrike Hagenmüller, Renate Armbrust und Tobias Meyer.

Auch die langjährigen Vorstands- und Ratsmitglieder Jürgen Vogt, Hans Grohe, Ruth Schulte, Wolfgang Schulte und Oliver Jung wurden geehrt. Vogt. Grohe und Wolfgang Schulte waren auch Beigeordnete der Gemeinde gewesen.

Mit musikalischen Darbietungen bereicherten Nico Schwinn, Mika Heck und Yaris Heck, Schüler der Haßlocher Musikschule, den Ehrungsabend.