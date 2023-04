Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Carsten Borck ist neuer hauptamtlicher Erster Beigeordneter der Gemeinde. Der 49-jährige parteilose Kandidat der Grünen ist in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend mit 19 von 36 Stimmen gewählt worden. Er wird das zweithöchste Amt in der Gemeinde am 1. April antreten.

Carsten Borck ist verheiratet und hat eine Tochter, lebt in Landau und ist seit rund 30 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Polizei tätig, derzeit als stellvertretender Leiter des Sachgebiets