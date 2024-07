Seit Jahresbeginn steht ein Peugeot 2008 mit Anhängerkupplung zum Ausleihen vor der Kita. Zeit für eine Zwischenbilanz: Wie kommt der Ellerstadter Autoteiler (Ellat) an?

Ellat ist eine Gruppe von Leuten, die unter dem Dach des Netzwerkes Nelie (Netzwerk liebenswertes Ellerstadt) aus dem Offenen Arbeitskreis Umwelt hervorgegangen ist. Im März hatte ihr Sprecher Peter Gerhardt gegenüber der RHEINPFALZ von einem überschaubaren Nutzerkreis gesprochen. Daran habe sich seither wenig geändert, es sei „noch eher Ruhe an der Front“, sagte Arbeitskreis-Mitglied Tom Adolf. Der Nutzerkreis, der im März mit rund zehn Personen angegeben wurde, sei seither nicht weiter gewachsen.

Neuer Flyer wird verteilt

Der gemeinnützige Autoteiler macht auf nichtkommerzieller Basis ein Carsharing-Angebot an Menschen, denen beispielsweise die Finanzierung eines Zweitautos unwirtschaftlich erscheint, die einen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchten oder denen kein passender Stellplatz für ein Auto zur Verfügung steht. In den nächsten Tagen wird ein neu aufgelegter Flyer an die Ellerstadter Haushalte verteilt. „Davon erhoffen wir uns etwas mehr Zulauf“, so Adolf.

Im Moment kann man das Auto problemlos über E-Mail reservieren, das Buchungssystem über die Ellat-App läuft noch nicht rund. Man sei mit Hilfe eines externen IT-Fachmanns auf der Suche nach der Ursache. Erst wenn das Portal hundertprozentig sauber funktioniert, soll es den Nutzern zur Verfügung gestellt werden.

Die Nutzung des Fahrzeuges kostet 40 Cent pro Kilometer plus 40 Cent je Stunde, der Kraftstoffverbrauch ist darin enthalten. Abgerechnet wird dreimonatlich anhand des Fahrtenbuches. Übrigens: Man muss kein Ellerstadter sein, um das Auto mieten zu können.