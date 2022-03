Das Caritas-Altenzentrum Stiftung Bürgerhospital in Deidesheim ist eine von insgesamt 100 Einrichtungen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die für die Betreuung von Menschen mit Demenz ein sogenanntes Tovertafel-Paket von der Dietmar-Hopp-Stiftung erhalten haben.

Der Begriff Tovertafel kommt aus dem Niederländischen und bedeutet Zaubertisch. Das Prinzip ist einfach: Ein Beamer projiziert Spiele auf einen Tisch, die mit Farben, Klängen und Bewegung Sinne und Motorik anregen. Durch den Einsatz der Hände kann so zum Beispiel ein Puzzle gelegt oder Ball gespielt werden. Mit über 30 Spielen entführt das Gerät demenzkranke Menschen akustisch und visuell in andere Welten. Ziel ist es, Apathie zu durchbrechen sowie Unruhe und Anspannung zu reduzieren. Durch einfache Impulse werden sie aktiviert und haben für einige Momente wieder Anteil am Leben.

Bei der Förderaktion „Greifbares Glück – Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“ der Dietmar-Hopp-Stiftung hatten sich 100 Einrichtungen beworben, überwiegend Pflegeheime, Tagespflege-Einrichtungen und Kliniken. In mehreren Runden erhalten jeweils zehn Einrichtungen Tovertafel-Pakete im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro. Als erste Einrichtung aus der Region hatte das AWO-Seniorenhaus „Lambrechter Tal“ im Dezember ein Tovertafel-Paket erhalten.

Noch Fragen?

www.greifbares-glueck.de.