Die Busse, die als sogenannter Schienenersatzverkehr für die gesperrte Bahnstrecke zwischen Erpolzheim und Freinsheim fahren, verursachen in Erpolzheim ein Problem, so Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag.

In einer Engstelle in der Freinsheimer Straße gebe es immer wieder Schwierigkeiten, wenn die Busse dort fahren und Gegenverkehr kommt. Bei etwa 70 bis 80 Busfahrten pro Tag sei das häufig der Fall. Bergner forderte, dass der Landesbetrieb Mobilität, DB Regio sowie die Verbandsgemeinde- und die Kreisverwaltung gemeinsam eine Lösung suchen.