Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schönstes Sommerwetter lockte am Wochenende zahlreiche Besucher nach Friedelsheim zum Weinfest am Burgweiher. In idyllischer Kulisse wurde sichtlich entspannt gefeiert.

Nach zwei Jahren Corona bedingter Abstinenz schien das Bedürfnis nach einem sommerlichen Weinfest fast mit den Händen greifbar. Der Zuspruch war entsprechend groß, die Bürgermeister aller