Die Gemeinde Haßloch will den Bürgern einen Anreiz bieten, in ihr unmittelbares Wohnumfeld an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Dazu ist eine Förderrichtlinie entwickelt worden, die am 17. März bei einer Online-Veranstaltung vorgestellt wird.

Rund ein Jahr lang wurde die Gemeinde Haßloch vom Klimawandelanpassungscoach beraten. Eines der Ergebnisse: Bürger sollen Fördermittel bekommen, wenn das Hausdach oder die Fassade begrünt wird. Auch wenn Privatleute Flächen entsiegeln oder entschottern und anschließend mit Grün aufwerten, soll es Zuschüsse geben.

Am Donnerstag, 17. März, 18.30 Uhr, laden die Umweltbeauftragten Andrea Häge und Hannah Bolz zu einer Online-Veranstaltung ein und erläutern dabei die wichtigsten Eckpunkte der Förderrichtlinie und geben Antworten auf offene Fragen. Die Veranstaltung findet über die Plattform Zoom statt. Der Link zur Teilnahme kann am Veranstaltungstag über die Homepage der Gemeinde unter www.hassloch.de abgerufen werden. Durch Anklicken des Links wird man der Veranstaltung automatisch hinzugefügt und kann dieser von zu Hause aus folgen und bei Bedarf auch Fragen an die beiden Umweltbeauftragten stellen.

Die Fördermittel zur Unterstützung privater Begrünungsmaßnahmen können seit November 2021 abgerufen werden. Mit dem nahenden Frühjahr ist es dem Umweltdezernat ein Anliegen, erneut auf die Fördermöglichkeit aufmerksam zu machen, da bei vielen Bürgern mit steigenden Temperaturen der Fokus nun wieder verstärkt auf dem Garten liegt.

Hitze- und Dürreproblematik wird verstärkt

Mit Fortschreiten des Klimawandels werden sowohl Hitzetage als auch Dürreperioden zunehmen. „Umso wichtiger ist es, dass wir unsere stark versiegelten Städte und Dörfer rechtzeitig an die kommenden klimatischen Bedingungen anpassen“, so die Umweltbeauftragten Andrea Häge und Hannah Bolz. Leider gebe es jedoch in den vergangenen Jahren einen Trend hin zu Schottergärten. Das bewirke genau das Gegenteil einer Klimaanpassung: „Die Steine heizen sich in der Sonne auf, geben die gespeicherte Wärme über Nacht an die Umgebung ab und verhindern dadurch die nächtliche Abkühlung der Umgebungstemperatur.“ Des Weiteren würden bei Schottergärten gerne wasserundurchlässige Unkrautfolien verwendet, die dafür sorgen, dass Regenwasser über die Kanalisation abgeführt werde und nicht im Boden gespeichert werden könne. Schottergärten verstärkten die Hitze- und Dürreproblematik.

Die von der Gemeinde geförderten Maßnahmen könnten auf mehrere Weisen zum Umweltschutz und zur Klimaanpassung beitragen, erläutern die Umweltbeauftragten. Zum einen wirke sich die Begrünung wie eine natürliche Klimaanlage auf die Umgebung aus. Während versiegelte Flächen im Hochsommer Temperaturen von bis zu 80 Grad Celsius erreichen können, zeigten sich begrünte Flächen mit deutlich kühleren Temperaturen von nur 35 Grad Celsius.

Kühloasen im Ortskern schaffen

Bei Profilmessfahrten im Rahmen des Projekts Klimawandelanpassungscoach in Haßloch habe sich gezeigt, dass sogar im September nachts zwischen dem stark versiegelten Ortskern und dem Umland Temperaturunterschiede von bis zu sechs Grad Celsius herrschen. „Mit Begrünungen im Ortskern können wir diesen Unterschied verringern und uns eigene Kühloasen schaffen, die uns tagsüber vor Hitze schützen und nachts besser schlafen lassen“, so die beiden Umweltbeauftragten.

Ein weiterer positiver Effekt: Die Artenvielfalt werde gefördert. Unter anderem Wildbienen, Eidechsen, Igel und Vögel profitierten von einem grünen, vielfältig gestalteten Garten. Dieser lasse sich auch einfach und pflegeleicht mit heimischen, trockenheitsresistenten Blumen, Stauden und Gehölzen gestalten.

„Ein bunt gestalteter Garten und die Arbeit mit Pflanzen und Erde wirken sich auch nachweislich positiv auf unser psychisches Wohlbefinden aus“, so Andrea Häge und Hannah Bolz.