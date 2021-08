„Herzlichen Glückwunsch Weisenheim am Berg!“ Die Kinder der Kindertagesstätte Spatzennest gratulieren ihrem Dorf mit selbstgebastelten Holzblumen zum 1250-jährigen Bestehen. Die Jungen und Mädchen haben mit viel Kreativität gemalt, verziert, Blätter ausgeschnitten und so über 80 Holzblumen zusammengesetzt. Mit Hilfe der Gemeindemitarbeiter wurden sie im ganzen Dorf verteilt und aufgestellt. Die Kinder haben nun in vier Gruppen alle Stationen abgelaufen, um die Standorte Dorfplatz, Feuerwehr und die Ortseingänge zu „prüfen“. Sie hatten sehr viel Spaß daran, ihre eigenen Blumen an den verschiedenen Standorten zu entdecken und auch die anderen zu bestaunen. „Es wird nicht unser letzter Spaziergang zur vielfältigen und unverblühbaren Blumenpracht gewesen sein“, lässt die Kita wissen. Das Personal bedankt sich bei den Eltern für die Unterstützung mittels Spenden, Hilfe bei Beschaffung, beim Sägen und Aufstellen. Ein Dank geht auch an den Förderverein für die finanzielle Unterstützung. „Ich bewundere das Engagement und die Umsetzung dieser tollen Idee!“ sagt Karl Lindenblatt, Erster Beigeordnete der Gemeinde . Im Namen der Gemeinde sagt er Danke: „Diese Aktion ist auf jeden Fall eine Portion Eis für die Kinder wert!“