Die Gemeinde bekommt vom Bund einen Zuschuss von knapp 100.000 Euro, der für die nachhaltige Waldbewirtschaftung eingesetzt werden soll.

Der Wald, der der Gemeinde Weidenthal gehört, hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Gewinne in das Gemeindesäckel fließen lassen. Waldbesitzer, deren Wald nachhaltig bewirtschaftet wird und die dafür eine Zertifizierung haben, konnten nach Angaben des Weidenthaler Bürgermeisters Ralf Kretner (CDU) aus einem Konjunktur- und Zukunftspaket des Bundes für Forst und Holz Fördermittel beantragen. Die Gemeinde Weidenthal habe nun 96.630 Euro bewilligt bekommen, teilt Kretner mit. Das Geld solle für die nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewalds eingesetzt werden, so Kretner.

Die Bundesregierung stellt in diesem Programm 700 Millionen Euro für den Sektor Forst und Holz bereit. Neben einem Investitionsprogramm können 500 Millionen Euro direkt von Waldbesitzern beantragt werden, sofern die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung zertifiziert ist. Der einmalige Förderbetrag beträgt 100 Euro pro Hektar Wald.