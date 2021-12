Anwohner der Brunnenhalle werfen Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) vor, gegenüber der RHEINPFALZ die Ursachen der Verzögerung beim geplanten Umbau der Brunnenhalle falsch dargestellt zu haben. Das geht aus dem Schreiben ihres Anwalts an Glogger hervor.

In dem Artikel vom 25. November nehmen zwei Anwohner Stellung zu der Verzögerung bei dem Projekt, das auch wegen zwischenzeitlich stark gestiegener Baupreise zwei Millionen Euro teurer wird als ursprünglich geplant. Ursache dafür sei ein „grob fehlerhafter“ Bauantrag gewesen, argumentierten die Anwohner, die bereits eine Klage gegen eine mögliche Baugenehmigung angekündigt haben.

Glogger wies dies zurück und verwies darauf, dass der Bauantrag „von den Experten im Bauamt“ erstellt worden sei, „die selbst täglich mit Bauanträgen zu tun hätten“. Ohne die zusätzliche Auseinandersetzung über die Lärmfragen hätte der Antrag sehr viel früher genehmigt werden können, so Glogger.

Dagegen wehren sich nun wiederum die Anwohner – und nehmen juristische Hilfe in Anspruch: In einem Schreiben ihres Anwalts heißt es, die Aussage Gloggers suggeriere, dass die Baugenehmigung schon viel früher hätte erteilt werden können, wenn der Kreis nicht die Anwohner ins Verfahren einbezogen und es hierdurch keine zusätzliche Auseinandersetzung über die Lärmfragen gegeben hätte. Dies sei unzutreffend. Die Verzögerung beruhe ausschließlich auf dem unvollständigen Bauantrag, dem wesentlichen Bestandteile fehlten. Am 11. August 2020 sei der Antrag gestellt worden, bereits am 25. August 2020 habe die Kreisverwaltung auf eine Reihe fehlender Unterlagen hingewiesen, unter anderem eine ordnungsgemäße Betriebsbeschreibung. Auf Nachfrage bestätigte die Kreisverwaltung diesen zeitlichen Ablauf.

Der gesetzlich vorgeschriebene Schallschutz hätte von Anfang an berücksichtigt werden müssen. Die Nachbarn forderten lediglich ihren Anspruch auf gesunde Wohnverhältnisse ein, schreibt der Jurist. Die Äußerungen Gloggers in der RHEINPFALZ machten die Situation für seine Mandanten „völlig unerträglich“.

Im November waren die Unterlagen schließlich eingereicht worden und werden derzeit vom Kreis geprüft.