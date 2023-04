Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Erneuerung der Esthaler Hauptstaße wurde an der Ecke Kirchstraße/Hauptstraße ein Tiefbrunnen ausgegraben. Manche Esthaler erinnerten sich zwar, dass er an dieser Stelle ist, dennoch war er in Vergessenheit geraten. Das soll nun nicht mehr passieren.

Orts- und Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) schlägt vor, dass der Brunnen so gestaltet wird, wie er früher ausgesehen hat. Dafür soll auch ein Pumpenschwengel gekauft werden,